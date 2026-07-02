Pościg na trasie S6 pod Koszalinem. Pijany kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową

Próba zatrzymania Peugeota w miejscowości Mścice

2 lipca 2026 roku chwilę przed godziną 3:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zauważyli samochód marki Peugeot w miejscowości Mścice. Funkcjonariusze wydali sygnały świetlne oraz dźwiękowe, nakazując kierowcy zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej. Mężczyzna zignorował polecenia mundurowych i zamiast się zatrzymać, rozpoczął ucieczkę w kierunku Koszalina. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg za odjeżdżającym samochodem osobowym.

Niebezpieczna jazda pod prąd na drodze ekspresowej S6

Uciekający kierowca wjechał na węzeł Koszalin Północ i skierował się na drogę ekspresową S6. W pewnym momencie 32-latek zaczął kontynuować jazdę pod prąd w stronę Kołobrzegu, co stworzyło śmiertelne zagrożenie dla pozostałych osób znajdujących się na trasie. Każdy kilometr przejechany w ten sposób zwiększał ryzyko wystąpienia czołowego zderzenia z prawidłowo jadącymi pojazdami. Dzięki opanowaniu i profesjonalnym działaniom funkcjonariuszy pościg zakończył się bezpiecznym zatrzymaniem auta po kilku kilometrach trasy.

Nietrzeźwy kierowca i pasażerka w rękach policji

Za kierownicą Peugeota siedział 32-letni mężczyzna, u którego badanie stanu trzeźwości wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie. W trakcie czynności okazało się również, że zatrzymany nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W samochodzie podróżowała także 52-letnia pasażerka, która miała około 4 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Obie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do policyjnego aresztu, natomiast ich pojazd zabezpieczono na strzeżonym parkingu.

Konsekwencje prawne dla 32-letniego mieszkańca

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 32-latek poniesie także odpowiedzialność za szereg wykroczeń drogowych wynikających z niebezpiecznego sposobu jazdy drogą ekspresową. Policja przypomina, że każdy nietrzeźwy kierowca stanowi realne zagrożenie dla innych, a ucieczka przed funkcjonariuszami prowadzi do poważniejszych konsekwencji prawnych. Skuteczna interwencja koszalińskiej drogówki pozwoliła wyeliminować skrajnie nieodpowiedzialnego uczestnika ruchu i zapobiec możliwej tragedii.

Źródło: Policja.pl