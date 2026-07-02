Nara Smith ujawnia chorobę 2-letniej córki. Dziewczynka przyjmuje chemioterapię

Nara Smith walczy o zdrowie córki. Gwiazda TikToka usłyszała diagnozę nowotworu

Zazwyczaj twórczyni internetowa dzieli się z widzami sielankowymi ujęciami, przepisami kulinarnymi oraz radosnymi chwilami spędzanymi z najbliższymi. Sytuacja uległa drastycznej zmianie, gdy na profilu społecznościowym Nary Smith opublikowano niezwykle emocjonalne nagranie zamiast kolejnego poradnika wideo. Ta niespełna 24-letnia gwiazda TikToka przekazała swoim sympatykom, że w minionym roku medycy zdiagnozowali bardzo poważną chorobę u małej Whimsy. Codzienne funkcjonowanie tej rodziny z dnia na dzień nabrało zupełnie innego, dramatycznego wymiaru.

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Choroba 2-letniej Whimsy. Córka Nary Smith poddano chemioterapii

Twórczyni internetowa wyjaśniła, że początkowym sygnałem alarmowym były nietypowe symptomy zdrowotne, które skłoniły opiekunów do natychmiastowej wizyty w placówce medycznej. Pierwsze oceny stanu zdrowia nie dawały jasnych odpowiedzi, ale pogłębione konsultacje przyniosły ostateczne rozwiązanie zagadki. Gwiazda mediów społecznościowych zaznaczyła, że już podczas rozmowy ze specjalistą od chorób dziecięcych zorientowała się o powadze sytuacji. Z relacji matki wynika, że postawa lekarza diametralnie się zmieniła i nastała w gabinecie przejmująca cisza.

Kolejne etapy diagnostyki specjalistycznej potwierdziły najgorsze obawy rodziców, gdyż badania obrazowe wykazały obecność rozsianego procesu chorobowego. Personel medyczny podjął natychmiastową decyzję o rozpoczęciu intensywnej terapii, nie dając rodzinie czasu na długie zastanawianie się. Niespełna dwuletnia pacjentka została szybko poddana chemioterapii, a jej opiekunowie od tamtego momentu stale walczą o poprawę jej stanu zdrowia.

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Tiktokerka zdecydowała się zachować w tajemnicy dokładną nazwę schorzenia onkologicznego, z którym zmaga się jej małe dziecko. W opublikowanym materiale nie pojawiły się również żadne konkretne informacje na temat długoterminowych szans na całkowite wyleczenie. Kobieta wyraźnie zaznaczyła, że ich dotychczasowe życie musiało ulec całkowitej reorganizacji.

Obserwatorzy profilu społecznościowego od dłuższego czasu zwracali uwagę na mniejszą częstotliwość publikowanych przez dwudziestoczterolatkę treści. Dopiero najnowsze oświadczenie ujawniło główny powód tej przerwy, udowadniając, że zamiast montować nowe filmy internetowe, gwiazda spędzała długie dnie na oddziałach onkologicznych, czuwając przy łóżku chorej dwulatki.

Kiedy zauważyliśmy u niej coś podejrzanego, zabraliśmy ją na pogotowie. Tam nie bardzo wiedzieli, co o tym myśleć. Trafiliśmy do pediatry, który nagle zamilkł i stał się bardzo spokojny i opanowany. Serce mi wtedy zamarło. Nie wiem, czy to przeczucie mi coś mówiło, ale pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślałam, było to, że ma raka (...) Nie ma łatwego sposobu, żeby to powiedzieć, ale pod koniec ubiegłego roku u naszej córki Whimsy zdiagnozowano nowotwór (...) Niektóre dni są trochę łatwiejsze, niektóre są naprawdę trudne. Mogę jedynie starać się jak najlepiej pokazywać się w każdym z tych obszarów - powiedziała na nagraniu Nara Smith.