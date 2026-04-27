Maja Oleśków wygrywa w cuglach "Szansę na sukces", ale w głębi serca kocha... heavy metal. Kim jest szesnastolatka?

Pochodząca z Kamiennej Góry Maja Oleśków kocha ciężkie brzmienia

Nastolatka na co dzień mieszka w Kamiennej Górze i mimo młodego wieku doskonale wie, w jakim kierunku chce zmierzać. Regularnie udziela się jako wokalistka formacji "Szczyle", wykonującej repertuar z pogranicza rocka i metalu, z którą często pojawia się na rozmaitych wydarzeniach i koncertach. To na tych scenach 16-latka kształtuje swój zadziorny, pełen werwy i bezkompromisowy wizerunek. Chociaż format telewizyjny wymagał od niej odnalezienia się w zupełnie innej stylistyce, to właśnie jej niepokorna natura pozwoliła jej zdeklasować resztę uczestników.

Maja Oleśków wygrywała już prestiżowe konkursy muzyczne

Jeszcze zanim nastolatka pojawiła się w "Szansie na sukces", chętnie brała udział w różnych przeglądach muzycznych jako wokalistka solowa, zdobywając tam cenne wyróżnienia. Choć dźwięki są jej głównym motorem napędowym, dziewczyna realizuje się również na innych polach sztuki. Z wielką pasją oddaje się pirografii, czyli wypalaniu w drewnie, a także personalizuje odzież poprzez jej malowanie. Te kreatywne zajęcia udowadniają jej wielką wrażliwość i chęć nieustannego tworzenia, budując spójny obraz wszechstronnie uzdolnionej artystki.

Plany młodej piosenkarki są bardzo precyzyjne. Jej największym marzeniem jest gra na ogromnych festiwalach metalowych, na których od dekad gromadzą się wielbiciele mocnych, przesterowanych gitar. Występ w popularnym programie telewizyjnym traktuje jako niezwykle ważny etap na swojej muzycznej drodze. Udział w show miał pomóc jej w zdobyciu nowych szlifów, obyciu ze sceną oraz dotarciu z własną twórczością do znacznie większej grupy odbiorców.

Triumfatorka "Szansy na sukces" zachwyciła rockową wersją hitu Natalii Przybysz

Podczas decydującego starcia udowodniła, że potrafi fenomenalnie zmiksować ciężką energię z wymogami formatu rozrywkowego. Na scenie zaprezentowała się najpierw w duecie z popularną grupą Enej, by następnie w solowej odsłonie wykonać piosenkę "Miód" z repertuaru Natalii Przybysz. Zamiast iść w stronę subtelnych dźwięków, dziewczyna postawiła na stanowczą, wręcz drapieżną interpretację znanego szlagieru. Z tego spokojnego w oryginale utworu wykrzesała iście rockowy ogień, co bezapelacyjnie zagwarantowało jej przewagę nad rywalami.

Jej estetyka sceniczna okazała się równie uderzająca, co same warunki wokalne. W finale zaprezentowała kreację czerpiącą z mody lat osiemdziesiątych, w której królował mroczny sznyt. Nastolatka włożyła bluzkę w panterkę, spodnie ze skóry, solidny pas z wielką klamrą, a także liczne łańcuchy, ćwieki i bransoletki. Całość uzupełniały mocno natapirowane włosy oraz wyrazisty makijaż, budzące natychmiastowe skojarzenia z dawnymi legendami sceny heavymetalowej. Taki dobór stroju nie był dziełem przypadku, bo piosenkarka do końca zachowała pełną autentyczność, idealnie łącząc drapieżny wygląd ze swoim występem.

Maja Oleśków wystąpi podczas festiwalu w Opolu w prestiżowych Debiutach

Wygrana w formacie telewizyjnym gwarantuje jej udział w koncercie "Debiuty" podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To niezwykle ważna scena, na której pierwsze kroki stawiało mnóstwo obecnych sław estrady. Maja Oleśków zdążyła już udowodnić, że ma ogromny temperament, własną wizję i niebywałą śmiałość do podążania pod prąd. Jeśli dalej będzie szła tą obraną drogą, ma wielkie szanse zostać jedną z tych czołowych artystek, o których z biegiem czasu usłyszy absolutnie każdy.

27