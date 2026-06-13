MŚ 2026. Szymon Marciniak posędziuje mecz Argentyna - Algieria

Polski zespół sędziowski w Kansas City

Szymon Marciniak poprowadzi starcie Argentyny z Algierią na piłkarskich mistrzostwach świata. Rywalizacja toczy się w ramach rozgrywek grupy J. Mecz zaplanowano na 17 czerwca w amerykańskim Kansas City. Pierwszy gwizdek zabrzmi punktualnie o godzinie 3 czasu polskiego.

Na murawie polskiemu arbitrowi głównemu będą asystować znani współpracownicy. Na liniach sędziować będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Funkcję sędziego technicznego powierzono Campbell-Kirkowi Kawana-Waughowi. Ten arbiter reprezentuje na turnieju Nową Zelandię.

Bogate doświadczenie arbitra z Płocka

Dla polskiego sędziego to trzeci turniej rangi mistrzostw świata w karierze. Wcześniej Marciniak pracował podczas mundiali w Rosji w 2018 roku i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu dostąpił zaszczytu prowadzenia finału imprezy. W tamtym historycznym spotkaniu Argentyna pokonała Francję w serii rzutów karnych.

Łącznie Polak był dotychczas arbitrem głównym w pięciu spotkaniach mistrzostw świata. 45-latek z Płocka ma również na swoim koncie mecze europejskiego czempionatu. Sędziował trzy starcia w trakcie Euro 2016 we Francji. Poprowadził ponadto dwa spotkania podczas mistrzostw Europy w 2024 roku w Niemczech.