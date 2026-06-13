Szymon Marciniak wraca na mundial. Poprowadzi mecz obrońców tytułu

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej przedstawiła ostateczną listę arbitrów, którzy będą pracować przy najbliższych potyczkach trwającego mundialu. Z oficjalnych komunikatów wynika, że najlepszy polski sędzia otrzymał przydział na rywalizację Argentyńczyków z reprezentacją Algierii, a to zapowiadające się niezwykle ciekawie widowisko kibice nad Wisłą obejrzą w nocy z wtorku na środę.

Do tej pory nasz najbardziej znany rozjemca nie brał czynnego udziału w początkowej fazie amerykańskiego czempionatu. Światowa centrala nie przydzieliła go do starcia otwierającego turniej, a także nie sędziował on żadnego z wcześniejszych spotkań w obrębie grup. Zamiast tego działacze przygotowali dla niego niezwykle prestiżowe wyzwanie, powierzając mu rolę głównego sędziego w inauguracyjnym występie urzędujących mistrzów globu.

Konfrontacja ekipy z Ameryki Południowej z afrykańskim zespołem została zaplanowana dokładnie na 17 czerwca. Według polskiego czasu pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 3:00 w nocy, a obie reprezentacje wybiegną na murawę ogromnego obiektu Arrowhead Stadium zlokalizowanego w Kansas City.

Na liniach arbitra głównego wesprą doskonale mu znani i zaufani asystenci, czyli Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, którzy od lat wspólnie tworzą stały zespół sędziowski. Z kolei zadania sędziego technicznego podczas tego spotkania powierzono Campbellowi-Kirkowi Kawanie-Waughowi, który reprezentuje na co dzień Australię.

Nadchodzące zawody to dla polskiego arbitra piękna klamra kompozycyjna i swoisty powrót do najważniejszych momentów w jego sędziowskiej karierze. Warto przypomnieć, że to właśnie on był rozjemcą legendarnego starcia o złoto na boiskach w Katarze, gdzie drużyna z Ameryki Południowej ostatecznie triumfowała nad Francuzami po niezwykle widowiskowej batalii i ostatecznej serii rzutów karnych.