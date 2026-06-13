MŚ 2026. Dlaczego Szwedzi sprowadzili fryzjera do USA?

Zaskakująca decyzja szwedzkiej kadry

Reprezentanci Szwecji uznali, że nienaganna prezencja na boisku to bardzo istotny element przygotowań do najważniejszego turnieju piłkarskiego. Kadrowicze ściągnęli ze Sztokholmu fryzjera o imieniu Ibbe, który pracował całą sobotę nad włosami dwudziestu sześciu zawodników. Podróż i usługi specjalisty zostały w całości sfinansowane przez samych graczy ze Skandynawii.

Największe zaangażowanie finansowe w organizację przelotu eksperta od wizerunku wykazał jeden ze znanych graczy. Większą część rachunku za sprowadzenie stylisty fryzur zapłacił napastnik Liverpoolu Alexander Isak. Piłkarze argumentują, że w trakcie tak dużego wydarzenia chcą doskonale prezentować się w transmisjach telewizyjnych, które śledzą miliony kibiców na całym świecie.

"- Jest to dla nas ważne, ponieważ włosy mają szczególne znaczenie dla piłkarzy i są nawet traktowane jako fetysz. Podczas wielkich turniejów nasze twarze są oglądane przez miliony widzów podczas śpiewania hymnu, a później w akcji na zbliżeniach kamer i powtórkach. Ja sam chodzę do fryzjera co tydzień" - wyjaśnił napastnik Arsenalu Viktor Gyokeres.

Kiedy zagra reprezentacja Szwecji?

Szwedzka drużyna narodowa wywalczyła awans na mistrzostwa świata po emocjonujących spotkaniach eliminacyjnych. W wielkim finale marcowych baraży Skandynawowie pokonali na własnym terenie reprezentację Polski wynikiem 3:2. Dzięki temu triumfowi zapewnili sobie prawo gry w fazie grupowej globalnego czempionatu rozgrywanego w Ameryce Północnej.

Harmonogram spotkań turniejowych przewiduje dla szwedzkich zawodników trzy trudne mecze w różnych miastach. Rywalizację rozpoczną 15 czerwca od starcia z Tunezją w meksykańskim Monterrey, a pięć dni później zmierzą się z Holandią w Houston. Ostatnim przeciwnikiem w grupie będzie reprezentacja Japonii, z którą zagrają 26 czerwca na stadionie w Dallas.