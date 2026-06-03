Kim jest Jacko Brango? Grał z Zalewskim i Darią Zawiałow, teraz walczy o podbój Opola

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-06-03 22:11

W konkursie "Debiuty" podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu pojawi się artysta, którego część publiczności pozna dopiero teraz. Paradoks polega na tym, że sam debiutant od lat jest obecny na polskiej scenie muzycznej. Jacko Brango, czyli Szymon Paduszyński, to gitarzysta, wokalista i autor tekstów związany m.in. z zespołami Krzysztofa Zalewskiego, Darii Zawiałow i grupy Jamal. Teraz po raz pierwszy staje w centrum uwagi z własnym projektem.

Jacko Brango

i

Autor: AKPA

4 czerwca wystąpi w opolskich "Debiutach" z utworem "Inaczej nie umiem". Dla wielu widzów będzie to pierwsze spotkanie z jego twórczością, choć w środowisku muzycznym nazwisko Paduszyńskiego od dawna jest dobrze znane.

Przez lata grał dla innych

Szymon Paduszyński pochodzi z Wrocławia i przez lata budował swoją pozycję jako ceniony gitarzysta. Współpracował z Krzysztofem Zalewskim, Darią Zawiałow, zespołem Jamal oraz grupą Neony. Koncertował na największych scenach w kraju, poznając muzyczny świat od kulis. Dopiero po latach postanowił stworzyć projekt, w którym wszystko będzie podporządkowane jego własnej wizji artystycznej. Tak narodził się Jacko Brango – autorska przestrzeń, w której może opowiadać własne historie i śpiewać własnym głosem.

Choć projekt Jacko Brango jest stosunkowo młody, zdążył już zdobyć uznanie branży muzycznej. Miesięcznik "Teraz Rock" umieścił artystę w gronie Nadziei Roku 2023, a Red Bull Music wskazał go jako jednego z pięciu wykonawców, których warto obserwować. To rzadki przypadek, gdy debiutujący solista trafia pod lupę krytyków jeszcze zanim na dobre zaistnieje w mainstreamie. W przypadku Paduszyńskiego zwracano uwagę przede wszystkim na autentyczność, umiejętność pisania piosenek i charakterystyczne gitarowe brzmienie.

ZOBACZ TAKŻE: Kim jest Martyna Baranowska? Debiutantka z Opola zaśpiewa utwór "Serce"

Rockowy debiut, który został zauważony

Debiutancki album Jacko Brango nie przeszedł bez echa. Płyta znalazła się w plebiscycie Płyta Rocku 2025 Antyradia, a utwór "Pod powierzchnią" trafił do zestawienia dziesięciu najlepszych polskich piosenek roku według magazynu "Teraz Rock". Jeszcze zanim ukazał się album, artysta zdążył zaprezentować swoją twórczość na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce. Występował m.in. podczas Męskiego Grania, Letnich Brzmień, Enea Edison Festival, Olsztyn Green Festival oraz Muzycznego Kazimierza.

Jego piosenek słuchano tysiące razy w radiu

Choć Jacko Brango nie należy jeszcze do grona najgłośniejszych nazwisk polskiego popu, jego muzyka systematycznie zdobywa coraz większą publiczność. Według dostępnych danych jego utwory były emitowane w stacjach radiowych ponad 6200 razy w 2025 roku. To pokazuje, że projekt rozwija się konsekwentnie i trafia nie tylko do fanów alternatywy, ale także do szerszego grona słuchaczy.

Fryderyk i Opole w jednym roku

Rok 2026 może okazać się przełomowy w karierze Szymona Paduszyńskiego. Oprócz występu w opolskich "Debiutach" artysta znalazł się również w gronie nominowanych do Fryderyka w kategorii "Debiutancki Album Roku".

To sytuacja, która nie zdarza się często. Z jednej strony ma za sobą lata doświadczeń na scenie i współpracy z największymi nazwiskami polskiej muzyki. Z drugiej – dopiero teraz prezentuje publiczności własny projekt na tak dużą skalę.

Dlatego Jacko Brango jest jednym z najbardziej nietypowych uczestników tegorocznych "Debiutów". Formalnie debiutuje. W praktyce na scenę Opola wychodzi artysta, który od dawna wie, czym jest duża publiczność, wielkie festiwale i muzyczne emocje. Teraz po raz pierwszy wszystko będzie jednak zależało wyłącznie od niego.

Julia Wasielewska
Galeria zdjęć 10

Galeria: Festiwal w Opolu 2026. To oni zadebiutują w tym roku na opolskiej scenie

Justyna Steczkowska wspomina imprezy w Opolu. Bawiła się ze Stanisławem Sojką na imprezie do rana!
Opole 2026