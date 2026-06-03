Kim jest Jacko Brango? Grał z Zalewskim i Darią Zawiałow, teraz walczy o podbój Opola

4 czerwca wystąpi w opolskich "Debiutach" z utworem "Inaczej nie umiem". Dla wielu widzów będzie to pierwsze spotkanie z jego twórczością, choć w środowisku muzycznym nazwisko Paduszyńskiego od dawna jest dobrze znane.

Przez lata grał dla innych

Szymon Paduszyński pochodzi z Wrocławia i przez lata budował swoją pozycję jako ceniony gitarzysta. Współpracował z Krzysztofem Zalewskim, Darią Zawiałow, zespołem Jamal oraz grupą Neony. Koncertował na największych scenach w kraju, poznając muzyczny świat od kulis. Dopiero po latach postanowił stworzyć projekt, w którym wszystko będzie podporządkowane jego własnej wizji artystycznej. Tak narodził się Jacko Brango – autorska przestrzeń, w której może opowiadać własne historie i śpiewać własnym głosem.

Choć projekt Jacko Brango jest stosunkowo młody, zdążył już zdobyć uznanie branży muzycznej. Miesięcznik "Teraz Rock" umieścił artystę w gronie Nadziei Roku 2023, a Red Bull Music wskazał go jako jednego z pięciu wykonawców, których warto obserwować. To rzadki przypadek, gdy debiutujący solista trafia pod lupę krytyków jeszcze zanim na dobre zaistnieje w mainstreamie. W przypadku Paduszyńskiego zwracano uwagę przede wszystkim na autentyczność, umiejętność pisania piosenek i charakterystyczne gitarowe brzmienie.

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Rockowy debiut, który został zauważony

Debiutancki album Jacko Brango nie przeszedł bez echa. Płyta znalazła się w plebiscycie Płyta Rocku 2025 Antyradia, a utwór "Pod powierzchnią" trafił do zestawienia dziesięciu najlepszych polskich piosenek roku według magazynu "Teraz Rock". Jeszcze zanim ukazał się album, artysta zdążył zaprezentować swoją twórczość na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce. Występował m.in. podczas Męskiego Grania, Letnich Brzmień, Enea Edison Festival, Olsztyn Green Festival oraz Muzycznego Kazimierza.

Jego piosenek słuchano tysiące razy w radiu

Choć Jacko Brango nie należy jeszcze do grona najgłośniejszych nazwisk polskiego popu, jego muzyka systematycznie zdobywa coraz większą publiczność. Według dostępnych danych jego utwory były emitowane w stacjach radiowych ponad 6200 razy w 2025 roku. To pokazuje, że projekt rozwija się konsekwentnie i trafia nie tylko do fanów alternatywy, ale także do szerszego grona słuchaczy.

Fryderyk i Opole w jednym roku

Rok 2026 może okazać się przełomowy w karierze Szymona Paduszyńskiego. Oprócz występu w opolskich "Debiutach" artysta znalazł się również w gronie nominowanych do Fryderyka w kategorii "Debiutancki Album Roku".

To sytuacja, która nie zdarza się często. Z jednej strony ma za sobą lata doświadczeń na scenie i współpracy z największymi nazwiskami polskiej muzyki. Z drugiej – dopiero teraz prezentuje publiczności własny projekt na tak dużą skalę.

Dlatego Jacko Brango jest jednym z najbardziej nietypowych uczestników tegorocznych "Debiutów". Formalnie debiutuje. W praktyce na scenę Opola wychodzi artysta, który od dawna wie, czym jest duża publiczność, wielkie festiwale i muzyczne emocje. Teraz po raz pierwszy wszystko będzie jednak zależało wyłącznie od niego.

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Galeria: Festiwal w Opolu 2026. To oni zadebiutują w tym roku na opolskiej scenie