Anna Lewandowska wskoczyła w bikini. Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół

Od wielu lat słynna celebrytka udowadnia, że aktywność fizyczna to fundament jej codzienności. Jako była medalistka mistrzostw globu, Europy oraz kraju w karate tradycyjnym, świetnie łączy karierę sportową z rozwijaniem własnych biznesów. Trenerka inspiruje miliony internautów do dbania o zdrowie, a jej oficjalny profil na Instagramie obserwuje obecnie ponad 5,7 miliona osób.

Tym razem ukochana kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski wrzuciła do sieci dwa ujęcia, które mają symbolizować nadejście wakacji. Na opublikowanych zdjęciach influencerka pozuje w stroju kąpielowym, doskonale prezentując rezultaty regularnych ćwiczeń i wieloletniej dbałości o sylwetkę. W krótkim podpisie pod fotografiami przekazała swoim fanom jasny komunikat. „Drogie lato, jestem gotowa” – napisała.

Wpis błyskawicznie stał się hitem sieci, gromadząc tysiące polubień oraz masę pozytywnych reakcji. Zostawiający komentarze użytkownicy skupili się przede wszystkim na fenomenalnej kondycji i wyśmienitej sportowej figurze Anny Lewandowskiej.

Hiszpańskie wakacje Anny Lewandowskiej. Robert poleciał do USA

W ostatnich dniach popularne małżeństwo spędza jednak czas na różnych kontynentach. Podczas gdy influencerka korzysta z uroków życia w Hiszpanii, Robert Lewandowski udał się w podróż do Chicago. Jak wynika z informacji, wciąż obecny napastnik FC Barcelony otrzymał specjalne zaproszenie od włodarzy klubu Chicago Fire, którzy próbują namówić go do gry w amerykańskiej lidze MLS.