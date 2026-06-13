Polskie gwiazdy LGBTQ+. Te znane osoby dokonały coming outu

Andrzej Piaseczny

Jego coming out w 2021 roku przy okazji premiery płyty "50/50" - na której znalazł się utwór "Miłość" opowiadający o relacji między dwoma mężczyznami - był jednym z najgłośniejszych wydarzeń medialnych w Polsce. Wokalista otwarcie mówi o swoim wieloletnim związku z partnerem.

Katarzyna Zillmann

Wioślarka, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tuż po zdobyciu medalu przed kamerami podziękowała swojej dziewczynie, co było pięknym i bardzo naturalnym momentem, który przeszedł do historii polskiego sportu. Aktualnie jest w związku z tancerką Janją Lesar.

Michał Piróg

Tancerz wyoutował się kilkanaście lat temu, na początku swojej drogi w mediach, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób LGBT+ w Polsce.

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KUBA SZMAJKOWSKI: NIE CHCĘ ŚPIEWAĆ DO DZIEWCZYN, MAJĄC CHŁOPAKA

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskiej sieci. Zyskały ogromną popularność po wspólnym występie na castingu do "Top Model". Dziś działają jako pełnoetatowe influencerki, a Karolina walczyła również na galach typu freak fight. Wzięły ślub za granicą. Otwarcie opowiadają o swoim związku, planach na in vitro oraz wydały wspólną książkę Lesby.

Michał Szpak

W wywiadach określił siebie jako osobę panseksualną, podkreślając, że zakochuje się w człowieku i jego wnętrzu, a nie w płci. W swojej twórczości mocno nawiązuje do estetyki queerowej.

Patryk Pniewski

Aktor z "Pierwszej miłości" dokonał publicznego coming outu w 2026 roku. W wywiadach powiedział, że może zakochać się zarówno w kobiecie, jak i w mężczyźnie, określając się jako osoba biseksualna.

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Kuba Szmajkowski

Piosenkarz znany z "The Voice Kids" przez wiele lat nie chciał mówić o swojej orientacji. Teraz już tego nie ukrywa i aktualnie jest w związku ze szwedzkim tancerzem o imieniu Emilio.

Monika Miller

Wnuczka Leszka Millera w social mediach i wywiadach wielokrotnie określała swoją orientację jako panseksualną, szczegółowo edukując swoich odbiorców, czym różni się panseksualność od biseksualności.

Marcjanna Lelek

Aktorka, która grała Natalię w "M jak miłość" dokonała pełnego coming outu na Instagramie, pokazując swoją partnerkę i pisząc wprost o tym, że zakochała się w kobiecie i jest lesbijką.

Jacek Jelonek

Zyskał ogromną popularność jako tytułowy bohater programu "Prince Charming", pierwszego w historii polskiej telewizji randkowego reality show dla gejów. Jest partnerem Oliwera Kubiaka.

Etiennette Wiśniewska

Córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak w 2022 roku, z okazji Narodowego Dnia Coming Outu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją dziewczyną.

Izabela Zabielska

Influencerka dokonała bardzo głośnego i emocjonalnego coming outu na TikToku, otwarcie mówiąc, że jest lesbijką. W swoich filmach bez owijania w bawełnę poruszała też trudne tematy braku akceptacji w rodzinie i homofobii, z którą musiała się mierzyć.

Jacek Poniedziałek

Aktor dokonał coming outu już w 2005 roku. W swojej autobiografii Wyjście z cienia bez owijania w bawełnę opisał realia życia geja w Polsce oraz kulisy środowiska artystycznego.

Maria Peszek

Artystka od lat mocno wspierająca społeczność LGBTQ+, otwarcie identyfikująca się jako osoba biseksualna. Jej twórczość często porusza tematy wolności osobistej i tolerancji.

Qczaj

Popularny trener personalny i osobowość medialna. Dokonał coming outu jako gej, otwarcie opowiadając o swojej przeszłości i związkach.

Michał Kassin

Tancerz dokonał oficjalnego coming outu za pośrednictwem Instagrama, publikując poruszający post w Międzynarodowy Dzień Tańca. Pokazał wtedy nagranie ze swoim partnerem.

Radek Pestka

Radek Pestka dokonał coming outu jako gej niedługo po wygranej w "Top Model". Co ciekawe, w jednym z wywiadów przyznał, że nigdy specjalnie się nie ukrywał. W jego bliskim otoczeniu wszyscy o tym wiedzieli, jednak polski show-biznes musiał to oficjalnie "przetrawić".

Michał Kwiatkowski

Piosenkarz i brat Dawida Kwiatkowskiego, który od lat robi karierę we Francji i w Polsce. Otwarcie mówi o tym, że jest gejem, a w mediach pokazywał m.in. swój ślub z partnerem.