Eliminacje ME w koszykówce 3x3. Sensacyjne rozstrzygnięcie w ostatnich sekundach spotkania

Polacy ulegli swoim rywalom w minimalnym stosunku

Polska kadra zanotowała w Koszycach porażki z reprezentacjami Turcji oraz Finlandii w fazie grupowej eliminacji mistrzostw Europy. Oba spotkania zakończyły się niekorzystnym dla biało-czerwonych i identycznym wynikiem 18:19. O ostatecznej przegranej z fińskim zespołem przesądził celny rzut oddany w ostatniej sekundzie meczu. Decyzja o uznaniu punktów została podjęta przez arbitrów dopiero po wnikliwej analizie zapisu wideo. Dla Skandynawów było to historyczne, pierwsze zwycięstwo odniesione w kwalifikacjach do europejskiego czempionatu.

Polacy wystąpili na Słowacji w składzie obejmującym Michała Sokołowskiego, Michała Samsonowicza, Filipa Puta oraz Daniela Krużyńskiego. Najskuteczniejszym strzelcem na parkiecie w obu pojedynkach okazał się Michał Samsonowicz. W starciu z notowaną na 34. miejscu w rankingu FIBA Turcją zapisał na swoim koncie jedenaście punktów. W meczu przeciwko fińskiej drużynie zdobył dodatkowe sześć oczek. Zajmujących 20. pozycję w światowym rankingu biało-czerwonych zbraknie na mistrzostwach Europy po raz czwarty z rzędu. W 2022 roku w Grazu uplasowali się na piątej pozycji, a rok wcześniej w Paryżu sięgnęli po jedyny, brązowy medal tych zawodów.

Gdzie rywalizowali pozostali zawodnicy reprezentacji Polski?

Z kadry powołanej na turniej w Koszycach jedynie Michał Sokołowski brał udział w mistrzostwach świata w Warszawie. Podopieczni trenera Piotra Renkiela zaprezentowali się tam bardzo słabo i przegrali wszystkie cztery rozegrane spotkania. Pozostali zawodnicy z mundialowego składu, czyli Przemysław Zamojski, Adam Waczyński, Marcel Ponitka oraz Adrian Bogucki, rywalizowali w tym samym czasie w zawodach cyklu World Tour w Wiedniu. W piątkowy wieczór polscy gracze ulegli rywalom w dwóch spotkaniach kwalifikacyjnych i stracili szansę na awans do turnieju głównego. Przegrali starcia z litewskim zespołem Mariampol 13:21 oraz z amerykańską drużyną Phoenix 10:22.

Zdecydowanie lepiej prezentuje się aktualna sytuacja reprezentacji kobiet w tej samej dyscyplinie. Polki nie uczestniczą w turniejach eliminacyjnych do nadchodzących mistrzostw Europy. Bardzo dobre ósme miejsce w ogólnoświatowym rankingu FIBA dało polskiej drużynie bezpośredni bilet na zawody w Antwerpii. Kobieca reprezentacja uzyskała automatyczną kwalifikację na belgijski czempionat Starego Kontynentu ze względu na solidny dorobek punktowy. Kibice będą mogli śledzić ich poczynania w gronie najlepszych europejskich zespołów już wkrótce.