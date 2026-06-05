Maja Oleśków w naturalnym wydaniu. Laureatka opolskich Debiutów bez stylizacji jest nie do poznania!

Maja Oleśków zachwyciła w Opolu

Maja Oleśków to bez wątpienia najbardziej wyrazista postać tegorocznych Debiutów na festiwalu w Opolu. Choć nie udało jej się zdobyć słynnej Karolinki przyznawanej przez komisję jurorską, to właśnie ona została najbardziej doceniona przez widzów. 16-letnia wokalistka rockowa zdobyła nagrodę publiczności, która przez wiele osób jest uważana nawet za ważniejszą od Karolinki, bo w końcu to widzowie później chodzą na koncerty i kupują płyty. Uwagę zwróciła nie tylko piosenka "Jeszcze raz", ale też wygląd artystki. Maja wystąpiła w czarnej sukni z piórami, mocnym makijażu z czerwonymi ustami i natapirowanymi włosami. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet porównania do młodej Kory. Niektórzy mogą się zastanawiać, jak Oleśków wygląda bez charakteryzacji.

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Maja Oleśków bez charakteryzacji scenicznej

Maja Oleśków jest wokalistką występującą na różnych scenach już od lat, ale wizerunek z Opola wymyśliła stosunkowo niedawno. Wcześniej występowała w naturalnym wydaniu, przez co wiemy, jak wygląda w codziennej wersji. Zdjęcia można znaleźć w galerii zamieszczonej w tym artykule.

Kim jest Maja Oleśków?

16-latka pochodzi z Kamiennej Góry. Jest wokalistką w zespole rockowo-metalowym Szczyle, z którym występuje na wielu imprezach. Jako solistka zdobywała do tej pory wyróżnienia na konkursach. Jej pasją od zawsze jest muzyka, ale poza tym wypala w drewnie oraz maluje ubrania. Jej marzeniem jest występować na metalowych festiwalach na największych scenach. Wygrała "Szansę na sukces", co dało jej możliwość wystąpienia na festiwalu w Opolu.