Festiwal w Opolu. To oni wygrywali konkurs Premier w poprzednich latach. Pamiętacie te piosenki?

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu ma już 63 lata i przez dekady bardzo się zmieniał. Jeszcze stosunkowo niedawno wydarzenie słynęło z tego, że rozdawano tam SuperJedynki. Statuetki przyznawano w wielu kategoriach, m.in. Artysta, Artystka, Zespół, Album i Przebój. Wręczano także nagrody za całokształt twórczości. Zmieniło się to w 2017 roku, kiedy postanowiono zmienić format opolskiego festiwalu. Od tamtej pory na imprezie rozdawane są wyróżnienia tylko w dwóch kategoriach: Debiuty i Premiery. Ta ostatnia nagradza najlepsze piosenki, które zostały wydane niedawno lub zostały premierowo wykonane w czasie festiwalu. Kto sięgał po trofeum?

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Festiwal w Opolu - zwycięzcy Premier

Od 2017 roku w konkursie Premier wystąpiło wielu artystów. Widzowie TVP oraz opolska publiczność mogli usłyszeć nowe utwory od takich wykonawców jak Zakopower, Pectus, Formacja Nieżywych Schabuff, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Tulia, Izabela Trojanowska, Monika Kuszyńska, Lanberry, Kombii, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Stanisława Celińska i Wojciech Cugowski. Czy ktoś z nich sięgnął po statuetkę? Listę zwycięzców znajdziecie niżej.

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2017:

Kasia Cerekwicka - "Bez Ciebie" (nagroda jury, nagroda publiczności i nagroda ZAiKS-u)

2018:

Tulia - "Jeszcze Cię nie ma" (nagroda jury i nagroda publiczności nagroda ZAiKS-u)

Sławek Uniatowski - "5 Rano" (nagroda ZAiKS-u)

Rubik (wyk. Marcin Januszkiewicz) - "Pół na pół" (nagroda ZAiKS-u)

2019:

Ania Karwan - "Słucham Cię w radiu co tydzień" (nagroda jury)

Marcin Sójka - "Dalej" (nagroda publiczności)

2020:

Lanberry - "Plan awaryjny" (nagroda jury)

Stanisława Celińska - "Niech minie złość" (nagroda publiczności)

Sanah - "No sory" (nagroda ZAiKS-u)

2021:

Natalia Zastępa - 'Wiesz jak jest" (nagroda jury)

Krystian Ochman - "Prometeusz" (nagroda publiczności)

2022:

Karolina Lizer - "Czysta woda" (nagroda jury i nagroda publiczności)

Sonia Maselik - "Tylko tu" (nagroda ZAiKS-u)

2023:

Rafał Brzozowski – "W pokoju hotelowym" (nagroda jury)

Tulia i Halina Młynkova – "Przerwany" (nagroda publiczności)

2024:

Józefina i Skubas – "Gdy jest brzydko" (nagroda jury i nagroda ZAiKS-u)

Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil – "Ławeczka" (nagroda publiczności)

Piotr Cugowski – "Cisza przed burzą" (nagroda ZAiKS-u)

2025: