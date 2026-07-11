Maja Gadowska numerem 1 w Gorącej 20. "Wszystkie Marzenia" na szczycie listy Radia ESKA

Maja Gadowska na szczycie Gorącej 20
Maja Gadowska przed śmiercią spełniła jedno ze swoich największych marzeń: została piosenkarką. Pod pseudonimem Majko wydała swój debiutancki utwór wydała w duecie z uwielbianym przez nią influencerem Łatwogangiem. Chłopak wspierał dzieci takie, jak ona: zmagające się z chorobami nowotworowymi. Utwór "Wszystkie Marzenia" ukazał się 12 czerwca 2026 dzięki współpracy Łatwoganga z Fundacją Cancer Fighters. Kawałek trafił na antenę Radia ESKA już w dzień premiery. 10 lipca "Wszystkie Marzenia" znazły się na pierwszym miejscu Gorącej 20. To decyzja ESKI, ponieważ uważamy, że tego dnia nie mogło być inaczej. Chcemy w ten sposób uczcić zmarłą Maję Gadowską.
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Maja Gadowska nie żyje
Maja Gadowska odeszła po zaciętej walce z nowotworem. Informację o jej śmierci przekazała Fundacja Cancer Fighters.
Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Gorąca 20 Radia ESKA
Tak wygląda aktualna lista:
- "Wszystkie Marzenia" - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska)
- "Save My Love" - Kygo, Khalid, Gryffin
- "Ty Masz" - Gibbs, Kukon
- "Nareszcie" - Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia
- "Run Run River (Angels Above Me)" - David Guetta, Alok
- "Dai Dai" - Shakira, Burna Boy
- "Na Błysk" - Dawid Podsiadło
- "Talk to You" - Anotr, 54 Ultra
- "Beauty and a Beat" - Justin Bieber, Nicki Minaj
- "Stygnie Lato" - Kuba i Kuba
- "Mr. Know It All" - Teddy Swims
- "Movin' to the Sun" - Hugel, Imael, Angel, Ultra Nate
- "Chciałam Ciebie Więcej" - Roxie, White 2115
- "Odkochaj" - Marissa
- "Sad Girls" - Bebe Rexha, David Guetta
- "Sezon" - Dawid Podsiadło
- "Fire Fire" - Shimza, AR/CO, Kasango
- "Repeat It" - Martin Garrix, Ed Sheeran
- "Tańcz!" - Bletka
- "Magnetic" - Bausa