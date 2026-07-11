Maja Gadowska numerem 1 w Gorącej 20. "Wszystkie Marzenia" na szczycie listy Radia ESKA

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-11 8:47

Maja Gadowska to dziewczynka, która 10 lipca zmarła z powodu choroby nowotworowej. Miesiąc wcześniej - pod pseudonimem Majko - wydała swój debiutancki utwór "Wszystkie Marzenia" w duecie z Łatwogangiem. Jako hołd dla zmarłej podopiecznej Fundacji Cancer Fighters piosenka "Wszystkie Marzenia" trafiła na pierwsze miejsce Gorącej 20 Radia ESKA.

Maja Gadowska na szczycie Gorącej 20

Maja Gadowska przed śmiercią spełniła jedno ze swoich największych marzeń: została piosenkarką. Pod pseudonimem Majko wydała swój debiutancki utwór wydała w duecie z uwielbianym przez nią influencerem Łatwogangiem. Chłopak wspierał dzieci takie, jak ona: zmagające się z chorobami nowotworowymi. Utwór "Wszystkie Marzenia" ukazał się 12 czerwca 2026 dzięki współpracy Łatwoganga z Fundacją Cancer Fighters. Kawałek trafił na antenę Radia ESKA już w dzień premiery. 10 lipca "Wszystkie Marzenia" znazły się na pierwszym miejscu Gorącej 20. To decyzja ESKI, ponieważ uważamy, że tego dnia nie mogło być inaczej. Chcemy w ten sposób uczcić zmarłą Maję Gadowską. 

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ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

Maja Gadowska nie żyje 

Maja Gadowska odeszła po zaciętej walce z nowotworem. Informację o jej śmierci przekazała Fundacja Cancer Fighters.

Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nie żyje Maja Gadowska
Galeria zdjęć 16

Gorąca 20 Radia ESKA

Tak wygląda aktualna lista:

  1. "Wszystkie Marzenia" - Łatwogang, Majko (Maja Gadowska)
  2. "Save My Love" - Kygo, Khalid, Gryffin
  3. "Ty Masz" - Gibbs, Kukon
  4. "Nareszcie" - Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia
  5. "Run Run River (Angels Above Me)" - David Guetta, Alok
  6. "Dai Dai" - Shakira, Burna Boy
  7. "Na Błysk" - Dawid Podsiadło
  8. "Talk to You" - Anotr, 54 Ultra
  9. "Beauty and a Beat" - Justin Bieber, Nicki Minaj
  10. "Stygnie Lato" - Kuba i Kuba
  11. "Mr. Know It All" - Teddy Swims
  12. "Movin' to the Sun" - Hugel, Imael, Angel, Ultra Nate
  13. "Chciałam Ciebie Więcej" - Roxie, White 2115
  14. "Odkochaj" - Marissa
  15. "Sad Girls" - Bebe Rexha, David Guetta
  16. "Sezon" - Dawid Podsiadło
  17. "Fire Fire" - Shimza, AR/CO, Kasango
  18. "Repeat It" - Martin Garrix, Ed Sheeran
  19. "Tańcz!" - Bletka
  20. "Magnetic" - Bausa
Gorąca 20 Radia Eska
Łatwogang