Maja Gadowska numerem 1 w Gorącej 20. "Wszystkie Marzenia" na szczycie listy Radia ESKA

Maja Gadowska na szczycie Gorącej 20

Maja Gadowska przed śmiercią spełniła jedno ze swoich największych marzeń: została piosenkarką. Pod pseudonimem Majko wydała swój debiutancki utwór wydała w duecie z uwielbianym przez nią influencerem Łatwogangiem. Chłopak wspierał dzieci takie, jak ona: zmagające się z chorobami nowotworowymi. Utwór "Wszystkie Marzenia" ukazał się 12 czerwca 2026 dzięki współpracy Łatwoganga z Fundacją Cancer Fighters. Kawałek trafił na antenę Radia ESKA już w dzień premiery. 10 lipca "Wszystkie Marzenia" znazły się na pierwszym miejscu Gorącej 20. To decyzja ESKI, ponieważ uważamy, że tego dnia nie mogło być inaczej. Chcemy w ten sposób uczcić zmarłą Maję Gadowską.

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ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO

Maja Gadowska nie żyje

Maja Gadowska odeszła po zaciętej walce z nowotworem. Informację o jej śmierci przekazała Fundacja Cancer Fighters.

Majeczko... dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj, Majeczko. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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Gorąca 20 Radia ESKA

Tak wygląda aktualna lista: