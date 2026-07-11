Zjawiskowe tarasy polskich gwiazd. Tak odpoczywają Dowbor, Rozenek i Halejcio. DUŻO ZDJĘĆ!

Hiszpańska willa Katarzyny Dowbor i warszawskie tarasy Skrzyneckiej oraz Kurdej-Szatan

Gwiazdy w sezonie wiosenno-letnim chętnie chwalą się swoimi tarasami w internecie. Katarzyna Dowbor posiada piękną (choć wciąż w remoncie) strefę wypoczynkową przy swoim hiszpańskim domu. Dziennikarka spędza tam czas w towarzystwie bliskich osób w otoczeniu palm, gęstej roślinności oraz bardzo komfortowych mebli. Prezenterka na tarasie pija poranną kawę i regeneruje siły po ciężkich pracach remontowych. Zagraniczna nieruchomość gwiazdy wymaga jeszcze wielu poprawek budowlanych, ale praca wre.

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QUIZ. Gwiazdy Hollywood! Pokazujemy zdjęcie, a ty wskazujesz, w którym filmie grał Pytanie 1 z 10 W których z tych filmów zagrał aktor ze zdjęcia? "Space Jam" "Biali nie potrafią skakać" "Gra o honor" Następne pytanie

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma - opowiadała Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Skrzynecka zaaranżowała przestronny balkon przy swoim warszawskim lokum. Aktorka zgromadziła tam mnóstwo kwiatów w donicach i wstawiła wygodne meble, tworząc swój prywatny letni salon. Podobnym rozwiązaniem pochwaliła się również Sandra Kubicka. Przestrzeń celebrytki charakteryzuje się nieco mniejszym metrażem, jednak zachowuje przytulny oraz bardzo komfortowy klimat.

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Barbara Kurdej-Szatan podziwia zapierającą dech w piersiach panoramę stolicy ze swojego dachu. Aktorka regularnie chwali się tym miejscem w sieci. Przestrzeń służy jej do odpoczynku z bliskimi oraz spotkań ze znajomymi. Podczas silnego wiatru gwiazda może bezpiecznie schronić się w swoim eleganckim, przeszklonym ogrodzie zimowym.

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Prywatny basen Klaudii Halejcio i designerskie meble Małgorzaty Rozenek-Majdan

Agnieszka Kaczorowska postawiła na luksusowy ogród zimowy w swoim domu. Pomieszczenie wyróżnia się całkowicie przeszklonym dachem i pozwala na relaks przy każdej pogodzie. Chociaż ta wyjątkowa strefa czeka jeszcze na ostateczne umeblowanie, to już teraz zapewnia niesamowite wrażenia. Tuż za szybami roztacza się piękny, gęsty las, który gwarantuje doskonały wypoczynek.

Klaudia Halejcio wybudowała prywatny basen na swojej dużej działce w otoczeniu drzew. Celebrytka spędza tam letnie miesiące z rodziną, publikując w internecie ujęcia z beztroskiego relaksu. Na rozległej posesji nie mogło zabraknąć również specjalnej przestrzeni do zabawy dla małej córeczki Nel. Dziewczynka zyskała własny domek i miniaturowy sklepik wkomponowany w bujną roślinność.

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Magdalena Narożna zakupiła przydomową saunę i wygodne jacuzzi do całorocznego użytku. Wokalistka disco polo nie ukrywa, że te luksusowe udogodnienia to jej absolutnie ulubiona forma regenerowania sił po wyczerpujących koncertach plenerowych.

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Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała taras przypominający ujęcia z ekskluzywnych pism wnętrzarskich. Ogromna strefa relaksu otrzymała designerskie komplety mebli, wyjątkowe oświetlenie oraz bardzo precyzyjnie dobraną roślinność. Zachwyceni internauci często marzą o stworzeniu identycznego klimatu we własnych posiadłościach. Która z przedstawionych stref relaksu robi na was największe wrażenie?

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Tak mieszkają gwiazdy w Skolimowie

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