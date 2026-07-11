Kluczowe mecze mistrzostw świata 2026. Kto dołączy do grona półfinalistów?

Kto awansuje do półfinału mistrzostw świata

O godzinie 23 czasu polskiego na przedmieściach Miami rozpocznie się rywalizacja Skandynawów z Anglikami. Liderem norweskiej kadry jest Erling Haaland, natomiast w drużynie przeciwnej kluczową postacią pozostaje Harry Kane. Obaj zawodnicy obok Kyliana Mbappe oraz Lionela Messiego są największymi gwiazdami i najlepszymi strzelcami trwającego turnieju. Zwycięstwo nad reprezentacją Brazylii w stosunku 2:1 dało Norwegom pierwszy w historii awans do etapu ćwierćfinału.

Tegoroczny wyczyn zespołu Norwegii znacząco przewyższa dotychczasowy największy sukces z 1998 roku. Wówczas skandynawska drużyna również pokonała Brazylię w fazie grupowej, ale ostatecznie przegrała z Włochami w 1/8 finału. Z kolei kadra narodowa Anglii grała w ćwierćfinałach zaledwie siedmiokrotnie w swojej historii. Piłkarze z Wysp Brytyjskich znaleźli się w pierwszej czwórce mundialu tylko trzy razy, odnosząc jedyny ostateczny triumf w 1966 roku.

Z kim zagra Argentyna o półfinał

Cztery godziny po pierwszym meczu na obiekcie w Kansas City obrońcy tytułu zmierzą się z reprezentacją Szwajcarii. Będzie to bezpośredni rewanż za spotkanie w 1/8 finału podczas turnieju w 2014 roku. Wtedy po dogrywce i bramce Angela Di Marii reprezentacja Argentyny wygrała z rywalem wynikiem 1:0. Argentyńczycy mocno liczą na dyspozycję Lionela Messiego, który dzieli z Kylianem Mbappe pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców obecnego turnieju, a jednocześnie jest samodzielnym rekordzistą wszech czasów mistrzostw z wynikiem dwudziestu jeden goli.

Francuz Kylian Mbappe znajduje się tuż za argentyńskim napastnikiem z łączną liczbą dwudziestu trafień. Szwajcaria prowadzona przez Murata Yakina awansowała do ćwierćfinału po 72 latach przerwy, eliminując po bezbramkowym remisie Kolumbię w rzutach karnych. Podopieczni szwajcarskiego szkoleniowca głęboko wierzą w realne szanse na pokonanie Albicelestes w decydującym starciu. Zwycięzcy obu sobotnich meczów zagrają ze sobą w środę o godzinie 21 w Atlancie, natomiast pierwszą parę półfinałową utworzyły Francja i Hiszpania, które spotkają się we wtorek w Arlington obok Dallas.