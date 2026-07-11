Finał Wimbledonu to starcie Czeszek. Która z nich wygra?

Historyczny finał Wimbledonu już w sobotę

Karolina Muchova oraz Linda Noskova zmierzą się dzisiaj na kortach trawiastych w Londynie. Żadna z tych zawodniczek nie zdobyła dotychczas tytułu w turnieju wielkoszlemowym. Nigdy wcześniej nie miały również okazji zagrać w decydującym meczu na kortach Wimbledonu. Bardziej doświadczona jest rozstawiona z numerem dziesiątym dwudziestodziewięcioletnia Muchova. W 2023 roku dotarła ona do finału French Open na kortach ziemnych w Paryżu, gdzie musiała uznać wyższość Igi Świątek.

Z kolei rozstawiona z dziewiątką dwudziestojednoletnia Noskova przed przyjazdem do Londynu wygrała zawody w Berlinie. Był to jej drugi triumf w karierze, ale pierwszy odniesiony na nawierzchni trawiastej. W ciągu ostatnich dwóch lat to właśnie ona jest najskuteczniejszą zawodniczką na trawie w całym cyklu. Młoda Czeszka może pochwalić się wynikiem dziewiętnastu zwycięskich meczów na tej nawierzchni. Jest to najlepszy rezultat ze wszystkich tenisistek biorących udział w profesjonalnych rozgrywkach.

Która z Czeszek wygra turniej w Londynie?

Reprezentantki Czech znają się bardzo dobrze ze wspólnych występów na światowych kortach. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku grały razem w turnieju deblowym. Zmagania w stolicy Francji zakończyły na czwartym miejscu, tuż za pozycjami medalowymi. W miniony czwartek zawodniczki odbyły nawet wspólny trening na korcie centralnym w Londynie. Żadna z nich nigdy wcześniej nie rozgrywała tam żadnego oficjalnego pojedynku.

Dotychczas odbył się zaledwie jeden bezpośredni mecz pomiędzy tymi dwiema czeskimi zawodniczkami. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open w 2023 roku triumfowała Muchova. Spotkanie zakończyło się wówczas wynikiem w trzech setach na korzyść starszej tenisistki. Warto przypomnieć, że w 2023 roku w Londynie wygrała Marketa Vondrousova, a rok później Barbora Krejcikova. W ubiegłym sezonie tę czeską dominację zdołała na krótko przerwać Polka Iga Świątek.