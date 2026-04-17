Podsiadło powrócił z nowym singlem! Niedawno zaskoczył smutnym wyznaniem

Dawid Podsiadło nie bez powodu cieszy się mianem najpopularniejszego artysty muzycznego w Polsce. Wokalista już wielokrotnie przechodził do historii, ogłaszając stadionowe trasy koncertowe czy gromadząc imponującą liczbę trzech milionów miesięcznych słuchaczy w serwisie Spotify. Już za niespełna dwa miesiące artysta rozpocznie kolejne tournée po największych obiektach w kraju - OBROTOWY TOUR 2026 - tym samym realizując obietnicę złożoną swoim fanom. Podczas koncertów zaprezentuje również nowy repertuar, w tym utwór „sezon”, czyli singiel zapowiadający piąty album studyjny.

Dawid Podsiadło zaskoczył wyznaniem

Nowa piosenka Podsiadły zawiera wyjątkowo osobisty tekst. Część słuchaczy zaczęła nawet łączyć jego treść z wypowiedzią artysty podczas gali Bestsellery Empiku, kiedy odbierając nagrodę, powiedział:

Ostatnie lata były dla mnie dziwne. Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle. Dzięki temu może znowu go znajdę - powiedział.

Chwilę później, ponownie pojawiając się na scenie, wokalista doprecyzował swoje słowa, odnosząc się do wcześniejszej, budzącej emocje wypowiedzi.

Mega smutno powiedziałem wcześniej i dostałem SMS-em, czy wszystko w porządku? Natomiast wszystko jest ok. Nie martwcie się o mnie. Jeżeli się ktoś wystraszył, wszystko jest dobrze, jestem mega szczęśliwy i kocham śpiewać cały czas. Od tego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie już zawsze. To jest najprzyjemniejsza rzecz. Śpiewam sobie codziennie. Ok, sorry, sorry. Cofnąłem się parę lat, już umiem mówić dzisiaj i jest fajnie z tą umiejętnością - wyjaśnił.

Dawid Podsiadło wydał nową piosenkę

Nowa piosenka Dawida Podsiadły, "sezon", ukazała się 17 kwietnia i jak można się było spodziewać, z miejsca zrobiła furorę. Artysta znalazł się na okładkach najważniejszych playlist w serwisie muzycznym Spotify, a udostępnione na jego kanale na YouTubie audio wygenerowało w 11 godzin ponad 60 tysięcy odsłon.

Fani twierdzą, że nowa piosenka Podsiadły brzmi jak lekka, nocna opowieść o chwilowej bliskości i emocjach "na teraz", bez deklarowania czegoś na stałe. Wskazują też na jej nostalgiczny klimat i prosty, chwytliwy sposób opowiadania o relacjach. Czy ma to związek z wypowiedzianymi przez artystę słowami? Tego zapewne się nie dowiemy. Posłuchajcie "sezonu".