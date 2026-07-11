MŚ 2026 wchodzą w decydującą fazę. Walka o półfinały trwa

Jakie mecze w sobotę? Trwa walka o medale na mundialu

Tegoroczne mistrzostwa świata nieubłaganie zbliżają się do końca, a do rozegrania pozostało jedynie sześć emocjonujących potyczek. To właśnie sobotnie spotkania wskażą pozostałe drużyny, które zagrają w półfinałach. Zestawienie obejmuje dokładny terminarz trwającej rundy.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Ćwierćfinały MŚ 2026: Anglia, Norwegia, Argentyna i Szwajcaria w grze o awans

Pierwsze rozstrzygnięcia na etapie ćwierćfinałów są już znane po wygranej Francji 2:0 nad Marokiem i zwycięstwie Hiszpanów nad Belgią z wynikiem 2:1. Rozgrywki jednak trwają, a noc z soboty na niedzielę przyniesie ostateczne odpowiedzi. Na boiskach w Ameryce Północnej zmierzą się ekipy z Norwegii i Anglii oraz kadry narodowe Argentyny i Szwajcarii. Pełny harmonogram gier można sprawdzić w poniższym zestawieniu.

Pełen harmonogram 1/4 finału MŚ 2026

Francja – Maroko 2:0 (czwartek, 9 lipca)

Hiszpania – Belgia 2:1 (piątek 10 lipca)

Norwegia – Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23:00)

Kolejnym spotkaniem fazy pucharowej będzie starcie Norwegów z Anglikami. Ekipa z północy zyskała sympatię fanów na całym globie dzięki bardzo pragmatycznej i twardej grze, czego dowodem był wygrany 2:0 mecz z Brazylijczykami. Podopieczni angielskiego selekcjonera na starcie zawodów grali zachowawczo, jednak wygrana 3:2 z Meksykiem, gospodarzem imprezy, zrobiła wrażenie. Będzie to bezpośrednie starcie wybitnych napastników – Erlinga Haalanda i Harry'ego Kane'a. Mecz będzie pokazywany w kanałach TVP1 i TVP Sport oraz w serwisie TVPSport.pl.

Argentyna – Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3:00)

Zmagania ćwierćfinałowe zostaną zakończone pojedynkiem reprezentacji Argentyny i Szwajcarii. Aktualni obrońcy tytułu zagwarantowali swoim fanom istny horror w drodze do tego etapu, po drodze wygrywając 3:2 z Zielonym Przylądkiem po dogrywce, a także ogrywając 3:2 Egipcjan. Ekipę ponownie ratował niezastąpiony Lionel Messi. Na jego drodze staną teraz niezwykle zorganizowani rywale ze Szwajcarii, którzy nie ustąpią tak łatwo. Rywalizacja będzie transmitowana na żywo przez TVP1 i TVP Sport, a dla miłośników internetu przygotowano stream w witrynie TVPSport.pl.