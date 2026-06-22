Mandaryna wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Wiśniewski wprost broni i wspiera byłą żonę

Relacje lidera grupy Ich Troje oraz piosenkarki stanowią doskonały przykład udanego rodzicielstwa po głośnym rozstaniu. Byli małżonkowie od lat zgodnie wychowują wspólne dzieci i darzą się ogromnym szacunkiem. Ostatnie zakończenie piątego małżeństwa czerwonowłosego muzyka wywołało w przestrzeni medialnej falę domysłów na temat ewentualnego wznowienia romantycznej relacji najsłynniejszej pary dawnego polskiego show-biznesu. Taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, jednak Michał Wiśniewski niewątpliwie zamierza mocno kibicować matce swoich dzieci podczas jej zmagań na parkiecie "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami".

Mandaryna w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej udział wywołał burzę

Producenci tanecznego formatu ujawnili nazwiska pierwszych gwiazd nadchodzącej edycji. Na liście uczestników znalazła się Helena Englert oraz właśnie wykonawczyni przeboju "Ev'ry night". Decyzja o zaangażowaniu byłej żony Michała Wiśniewskiego wywołała ogromne kontrowersje wśród widzów. Internauci zarzucają stacji niesprawiedliwą przewagę artystki, ponieważ Mandaryna od lat zajmuje się zawodowo choreografią. Należy jednak pamiętać o jej tanecznych korzeniach. Piosenkarka specjalizuje się w stylu hip-hopowym, a ten rodzaj występów pojawia się w polsatowskim programie niezwykle rzadko. Nigdy wcześniej nie trenowała zawodowo tańca towarzyskiego.

Michał Wiśniewski wspiera byłą żonę

Niedawne orzeczenie sądu kończące piąte małżeństwo wokalisty sprowokowało internautów do spekulacji na temat jego zażyłości z dawnymi partnerkami. Fani zaczęli otwarcie rozważać powrót gwiazdora do autorki tanecznych hitów, z którą przed laty wziął spektakularny ślub transmitowany z mroźnej miejscowości Kiruna w Szwecji. Michał Wiśniewski i Mandaryna faktycznie utrzymują ciepłe kontakty. Najlepszym tego dowodem jest błyskawiczna reakcja czerwonowłosego muzyka, który pod oficjalnym komunikatem o udziale swojej byłej partnerki w "Tańcu z Gwiazdami" zamieścił krzepiący wpis.

"Baw się dobrze!" - napisał Wiśniewski w mediach społecznościowych.

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Były mąż o Mandarynie: "lepiej późno niż wcale"

Piosenkarz odniósł się też do fali krytyki i stanowczo stanął w obronie uczestniczki show. W rozmowie z serwisem "Plejada" lider zespołu Ich Troje stwierdził, że angaż Mandaryny nastąpił ze sporym opóźnieniem - powinna była powalczyć o Kryształową Kulę już dawno. Zaznaczył przy tym, że nazywanie jej zawodową tancerką to duża przesada w kontekście tego formatu.

"20 lat za późno, ale zawsze lepiej późno, niż wcale. To powinno się wydarzyć z 20 lat temu, dlatego że Marta jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem. W tym wyzwaniu fajne jest to, że Marta wywodzi się z zupełnie innego tańca. Więc porównywanie hip-hopu do tańca towarzyskiego jest co najmniej nie na miejscu. [...] Robienie z niej tancerki i to jeszcze w kontekście tańca towarzyskiego jest co najmniej nadużyciem. To na pewno jest dla niej wyzwanie" - ocenił Michał Wiśniewski.

Sonda Tęsknisz za śpiewającą Mandaryną? Tak Nie Może trochę