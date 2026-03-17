Magdalena Majtyka pochowana. Morze kwiatów i przejmujące dedykacje na pogrzebie

Ogromne emocje w mediach społecznościowych wywołała wiadomość dotycząca zaginięcia aktorki, która występowała m.in. w Teatrze Capitol oraz w serialu "Na Wspólnej". O wsparcie w poszukiwaniach prosił mąż artystki. Niestety, niedługo potem funkcjonariusze policji przekazali tragiczną informację, potwierdzając, że Magdalena Majtyka nie żyje. Wrocławska aktorka zmarła w wieku zaledwie 41 lat.

Magdalena Majtyka była lubianą aktorką

Tragedia wywołała ogromne poruszenie, jednak na ten moment nie ustalono jeszcze bezpośredniej przyczyny śmierci artystki. Magdalena Majtyka zaginęła po wyjściu z domu we Wrocławiu. W miejscowości Biskupice Oławskie znaleziono jej auto, a następnie, niestety, również ciało. Najbliżsi zmarłej zaznaczyli, że nie zamierzają odnosić się publicznie do tej sytuacji. Jedyne oświadczenie w imieniu krewnych wygłosił szwagier Magdaleny Majtyki. Brat męża artystki wraz z jej przyjaciółmi wziął udział w programie "Uwaga!" TVN, wspominając ciepłe usposobienie i serdeczność 41-latki.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Świecka ceremonia we Wrocławiu

Uroczystości żałobne rozpoczęły się we wtorek, 17 marca o godzinie 12:00. Ostatnie pożegnanie zorganizowano na jednym z wrocławskich cmentarzy i miało ono charakter świecki. Wyjątkowy hołd zmarłej oddał zespół Teatru Capitol, z którym Magdalena Majtyka współpracowała przez wiele lat. Tłumy żałobników zgromadzone w cmentarnej kaplicy dowodzą, jak wielu osobom, nie tylko z rodziny, zależało na pożegnaniu tej niezwykle cenionej artystki.

Morze wieńców na pogrzebie wrocławskiej artystki

Ceremonii towarzyszyło wiele wzruszających i serdecznych wspomnień o zmarłej aktorce. Magdalena Majtyka słynęła z tego, że potrafiła błyskawicznie nawiązywać doskonałe relacje w różnych kręgach, co z podkreślają jej bliscy i znajomi. Zgodnie z pogrzebową tradycją, na grobie artystki spoczęło mnóstwo wieńców kwiatowych, do których dołączono szarfy z osobistymi dedykacjami.

Na wrocławskim cmentarzu nie zabrakło wiązanek z poruszającymi napisami od najbliższej rodziny. Na szarfach można było przeczytać między innymi: "Kochanej siostrze" czy "Kochanej Madzi - rodzice". Ekipa serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pożegnała aktorkę słowami: "Droga Magdo, na zawsze będziesz w naszych sercach". Kwiaty złożyli również współpracownicy z Teatru Capitol, ekipa "Na Wspólnej", a także pojawiły się wieniec od prezydenta miasta Wrocławia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.