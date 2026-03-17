Magdalena Majtyka pochowana. Morze kwiatów i przejmujące dedykacje na pogrzebie

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-03-17 13:56

Niespodziewana śmierć cenionej wrocławskiej aktorki wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Magdalena Majtyka miała zaledwie 41 lat. Ceremonia pogrzebowa artystki odbyła się we wtorek, 17 marca. Podczas wzruszającego pożegnania grób utonął w tradycyjnych wieńcach, na których znalazły się wymowne napisy.

Ogromne emocje w mediach społecznościowych wywołała wiadomość dotycząca zaginięcia aktorki, która występowała m.in. w Teatrze Capitol oraz w serialu "Na Wspólnej". O wsparcie w poszukiwaniach prosił mąż artystki. Niestety, niedługo potem funkcjonariusze policji przekazali tragiczną informację, potwierdzając, że Magdalena Majtyka nie żyje. Wrocławska aktorka zmarła w wieku zaledwie 41 lat.

Magdalena Majtyka była lubianą aktorką

Tragedia wywołała ogromne poruszenie, jednak na ten moment nie ustalono jeszcze bezpośredniej przyczyny śmierci artystki. Magdalena Majtyka zaginęła po wyjściu z domu we Wrocławiu. W miejscowości Biskupice Oławskie znaleziono jej auto, a następnie, niestety, również ciało. Najbliżsi zmarłej zaznaczyli, że nie zamierzają odnosić się publicznie do tej sytuacji. Jedyne oświadczenie w imieniu krewnych wygłosił szwagier Magdaleny Majtyki. Brat męża artystki wraz z jej przyjaciółmi wziął udział w programie "Uwaga!" TVN, wspominając ciepłe usposobienie i serdeczność 41-latki.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Świecka ceremonia we Wrocławiu

Uroczystości żałobne rozpoczęły się we wtorek, 17 marca o godzinie 12:00. Ostatnie pożegnanie zorganizowano na jednym z wrocławskich cmentarzy i miało ono charakter świecki. Wyjątkowy hołd zmarłej oddał zespół Teatru Capitol, z którym Magdalena Majtyka współpracowała przez wiele lat. Tłumy żałobników zgromadzone w cmentarnej kaplicy dowodzą, jak wielu osobom, nie tylko z rodziny, zależało na pożegnaniu tej niezwykle cenionej artystki.

Magdalena Majtyka żegnana przez bliskich. Wzruszające napisy na wieńcach mówią wiele
Galeria zdjęć 32

Morze wieńców na pogrzebie wrocławskiej artystki

Ceremonii towarzyszyło wiele wzruszających i serdecznych wspomnień o zmarłej aktorce. Magdalena Majtyka słynęła z tego, że potrafiła błyskawicznie nawiązywać doskonałe relacje w różnych kręgach, co z podkreślają jej bliscy i znajomi. Zgodnie z pogrzebową tradycją, na grobie artystki spoczęło mnóstwo wieńców kwiatowych, do których dołączono szarfy z osobistymi dedykacjami.

Na wrocławskim cmentarzu nie zabrakło wiązanek z poruszającymi napisami od najbliższej rodziny. Na szarfach można było przeczytać między innymi: "Kochanej siostrze" czy "Kochanej Madzi - rodzice". Ekipa serialu "Lombard. Życie pod zastaw" pożegnała aktorkę słowami: "Droga Magdo, na zawsze będziesz w naszych sercach". Kwiaty złożyli również współpracownicy z Teatru Capitol, ekipa "Na Wspólnej", a także pojawiły się wieniec od prezydenta miasta Wrocławia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Magdalena Majtyka