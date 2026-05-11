Projektant Marcin Paprocki utknął na statku z norowirusem. Turyści otrzymali zakaz schodzenia na ląd

Marcin Paprocki na pokładzie statku Caribbean Princess. Wybuchła epidemia norowirusa

Znany kreator mody Marcin Paprocki wypoczywa obecnie na Karaibach w towarzystwie przyjaciółki oraz partnera. Cała trójka przebywa na pokładzie luksusowego wycieczkowca Caribbean Princess, gdzie nagle doszło do masowych zakażeń norowirusem. Choroba zaatakowała łącznie ponad setkę pasażerów oraz członków załogi wycieczkowca.

Władze statku ogłosiły stan epidemiologiczny już w czwartek, jednak turyści zdążyli wcześniej zwiedzić między innymi Miami, Curacao i Arubę. Sytuacja zmieniła się drastycznie przed planowanym zejściem na Bahamach, ponieważ uczestnicy rejsu otrzymali kategoryczny zakaz opuszczania pokładu. Podróżni mogli jedynie obserwować przez okna, jak służby medyczne zabierają jedną z kobiet do karetki.

Marcin Paprocki o zakażeniach norowirusem. Projektant uspokaja fanów

Popularny projektant gwiazd zachowuje spokój i przekonuje o dobrym nastroju podczas tego nietypowego urlopu. Artysta w rozmowie z dziennikarzami portalu Onet stwierdził jednoznacznie, że „To tylko jelitówka, wszyscy czują się bezpiecznie”. Jak dokładnie wyglądają procedury wdrożone po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na wodzie?

- Pierwszy raz poczuliśmy, że coś jest nie tak, gdy zaczęto wymagać dezynfekcji rąk na każdym kroku. Najpierw jedzenie nakładał sobie każdy sam, teraz robi to załoga w rękawiczkach. Kapitan ogłosił mini epidemię, początkowo mówił o rotawirusie, kilka osób było odwodnionych, miały objawy zatrucia

Takie szczegóły zrelacjonował projektant, opisując niespodziewaną nową codzienność na opanowanym przez wirusa statku wycieczkowym.

- My wszyscy czujemy się świetnie, cały czas dobrze się bawimy. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale naprawdę sytuacja jest opanowana. Załoga bardzo skrupulatnie podchodzi do kwestii higieny i dezynfekcji, nie ma tu paniki (...). Jedyne, co się zmieniło, to wzmożona obecność załogi, która nieustannie dezynfekuje wszystkie powierzchnie. Czuję się bardzo bezpiecznie

Te słowa dodał na zakończenie współtwórca kultowej marki modowej Paprocki & Brzozowski, próbując ostudzić medialne doniesienia o gigantycznym zagrożeniu na morzu.

Wycieczkowiec płynie do Orlando. Ile osób zakaziło się norowirusem?

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom opublikowało oficjalne statystyki dotyczące zachorowań. Dolegliwości zgłosiły 102 osoby spośród grupy liczącej 3116 pasażerów, a także 13 z 1131 pracowników obsługi. Jednostka pływająca zmierza obecnie bezpośrednio do portu docelowego zlokalizowanego w Orlando.

Norowirus charakteryzuje się gwałtownymi objawami ze strony układu pokarmowego, takimi jak uporczywa biegunka oraz wymioty. Specjaliści podkreślają różnicę między tą dolegliwością a znacznie groźniejszym hantawirusem, który został zidentyfikowany stosunkowo niedawno na innym statku pasażerskim.