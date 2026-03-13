Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki. Szwagier przerywa milczenie i przekazuje słowa jej męża

Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała ogromny smutek. Aktorka była niezwykle doceniana za swój ogromny talent, niezwykłą charyzmę i pełne oddanie każdej kreowanej postaci. Jej nagle przerwana ścieżka zawodowa była pełna ról, które na długo zapisały się w pamięci zarówno widzów, jak i krytyków teatralnych. Niewyjaśnione okoliczności śmierci gwiazdy przyciągnęły ogromną uwagę mediów, co skłoniło reprezentanta rodziny do zabrania głosu. Szwagier zmarłej artystki, związanej z Teatrem Capitol, udzielił jedynego oficjalnego komentarza, który wyemitowano w programie "Uwaga!" na antenie TVN.

Magdalena Majtyka miała 41 lat. Jej śmierć wstrząsnęła krajem

Dramatyczne wydarzenia rozpoczęły się 6 marca, kiedy to zainicjowano poszukiwania wrocławskiej artystki. Magdalena Majtyka zniknęła bez śladu, a dramatyczny apel o pomoc w jej odnalezieniu opublikował w mediach społecznościowych jej mąż, Piotr Bartos, reżyser i operator. W pierwszej kolejności natrafiono na porzucony samochód należący do aktorki. Niestety, niedługo potem, w zalesionym obszarze w pobliżu miejscowości Biskupice Oławskie, dokonano makabrycznego odkrycia – odnaleziono ciało Majtyki. Te tragiczne doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone przez służby w godzinach wieczornych. Odejście 41-letniej kobiety wstrząsnęło nie tylko jej rodziną, ale całą Polską, stając się jednym z głównych tematów w mediach. Pogrzeb artystki odbędzie się 17 marca.

Szwagier Magdaleny Majtyki przekazuje wzruszające słowa męża aktorki

Najbliżsi zmarłej artystki zaznaczyli, że nie zamierzają publicznie komentować detali związanych z jej zaginięciem, prowadzonymi poszukiwaniami oraz samą śmiercią. Ze względu na ogromne zainteresowanie sprawą, na jedyny komentarz zdecydował się wyłącznie szwagier Magdaleny Majtyki, będący bratem jej męża, Piotra. Już wcześniej informował on za pośrednictwem mediów, że rodzina utrzymuje stały kontakt z odpowiednimi służbami wyjaśniającymi sprawę.

ZOBACZ TEŻ: Ostatnie publiczne wyjście Magdaleny Majtyki. Są zdjęcia! Kilka dni później przyszła tragiczna wiadomość

Występując w programie "Uwaga!" w TVN, Bartek Bartos wypowiedział się w imieniu pogrążonej w rozpaczy rodziny, a w szczególności swojego brata, który mierzy się z niewyobrażalną stratą. Przekazał on widzom osobiste wyznanie wdowca.

"Zapytałem go, czy jest coś, co chciałby przekazać. Powiedział: 'wiesz, że Magda uczyniła mnie mężczyzną. Stworzyłem z nią rodzinę, ale też była moim najlepszym przyjacielem, moim wsparciem i miłością mojego życia'" - przekazał.

Rodzina zaskoczona odzewem w sprawie

Skala medialnego zainteresowania oraz ogromne zaangażowanie nie tylko najbliższego grona znajomych zaskoczyły rodzinę i przyjaciół aktorki. W akcję poszukiwawczą całym sercem zaangażowała się między innymi załoga Teatru Capitol, z którym Majtyka od lat współpracowała. W imieniu rodziny jej szwagier ocenił, że bratowa była tak serdecznie odbieraną osobą, że wielu ludziom zależało na jej odnalezieniu.

"Ten cały szum w mediach, social mediach, potem prasie, telewizjach - zaskoczył wszystkich. Na początku to były poszukiwania, które niestety, trwały krótko. Ale to wszystkich zaskoczyło: bliskich, znajomych. Potem sobie uświadomiliśmy, że ona egzystowała w tak wielu środowiskach i tak bardzo była lubiana, tak wiele dawała z siebie, że wszyscy po prostu nagle rzucili wszystkie ręce na pokład" - powiedział.

Bliscy Magdaleny Majtyki zapowiadają kroki prawne wobec plotek

Niestety, olbrzymie zainteresowanie tą tragedią zaowocowało również pojawieniem się licznych, szukających sensacji publikacji, nieprawdziwych teorii oraz bezpodstawnych oskarżeń kierowanych pod adresem rodziny zmarłej.

Szwagier Magdaleny Majtyki we wspomnianym materiale telewizyjnym kategorycznie zaprzeczył, jakoby jego brat wypowiadał się na temat okoliczności śmierci żony. Piotr Bartos konsekwentnie nie wystosował publicznego wystąpienia, a obecnie uwaga rodziny skupiona jest na wspieraniu jego oraz ich córki w tym niezwykle trudnym czasie. Bliscy zapowiedzieli również podjęcie zdecydowanych działań prawnych w związku z rozpowszechnianiem fałszywych informacji.

"Piotrek ani razu nie wypowiedział się do mediów. [...] Znajomi dalsi podsyłali mi różne rzeczy albo z pytaniem, albo właśnie z oburzeniem, jak tak można i czy coś z tym zrobimy. To nie jest moment na to dla nas. Na ten moment przyjdzie czas i nasi prawnicy się tym zajmą" - skomentował Bartek Bartos.