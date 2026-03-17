Tłumy na pogrzebie Magdaleny Majtyki. Wyjątkowy gest żałobników we Wrocławiu

Kamil Polewski
Wojciech Kulig
2026-03-17 13:24

Magdalena Majtyka, aktorka znana z ról teatralnych i telewizyjnych, zmarła nagle w wieku 41 lat. Zgodnie z życzeniem rodziny, ceremonia pogrzebowa we Wrocławiu miała charakter świecki. Uczestnicy uroczystości w niezwykły sposób oddali hołd zmarłej, żegnając ją w atmosferze pełnej zadumy i szacunku.

Nagła śmierć Magdaleny Majtyki zszokowała zarówno jej bliskich, jak i miłośników jej talentów. Aktorka, ceniona za swoje role na deskach teatru oraz w produkcjach telewizyjnych, zawsze wyróżniała się życzliwym podejściem do ludzi. Jej zaginięcie wywołało poruszenie w całej Polsce, a wiele osób zaangażowało się w poszukiwania. Obecnie trwają spekulacje na temat przyczyn tej tragedii. Uroczyste ostatnie pożegnanie artystki odbyło się 17 marca.

Tłumy pożegnały aktorkę. Magdalena Majtyka zmarła w wieku 41 lat

Artystka, którą widzowie pamiętają m.in. z występów w Teatrze Capitol czy też w serialu "Na Wspólnej", zniknęła bez śladu na początku marca. Pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, finał okazał się dramatyczny. Magdalena Majtyka odeszła w wieku zaledwie 41 lat, a sprawę jej śmierci wciąż badają śledczy. Zarówno pojazd, jak i następnie ciało aktorki zostały znalezione w Biskupicach Oławskich. Rodzina zmarłej zapowiedziała, że nie będzie udzielać informacji mediom; jedyne oficjalne stanowisko przekazał brat jej męża. Świecka ceremonia pogrzebowa, zorganizowana 17 marca w południe we Wrocławiu, przyciągnęła rzesze ludzi, którzy wypełnili kaplicę cmentarną.

Wyjątkowy gest żałobników. Tak uczczono pamięć Magdaleny Majtyki
Minuta ciszy dla Magdaleny Majtyki. Wzruszający hołd na pogrzebie

Ostatnie pożegnanie miało świecki charakter i odbyło się na jednym z komunalnych cmentarzy we Wrocławiu. Zanim rozpoczęła się główna część uroczystości, w kaplicy zapanowała głęboka cisza i nastrój pełen powagi. Na zakończenie ceremonii, zgromadzeni zdecydowali się na powszechnie znany, ale niezwykle wymowny gest – uczcili pamięć zmarłej minutą ciszy. W tym milczeniu, które dla rodziny i przyjaciół znaczyło więcej niż jakiekolwiek słowa, każdy miał okazję na osobistą refleksję i wspomnienie Magdaleny Majtyki. Po tym wzruszającym momencie żałobnicy udali się w kondukcie na miejsce, gdzie złożono urnę z prochami aktorki.

