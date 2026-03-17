Tłumy na pogrzebie Magdaleny Majtyki. Wyjątkowy gest żałobników we Wrocławiu

Nagła śmierć Magdaleny Majtyki zszokowała zarówno jej bliskich, jak i miłośników jej talentów. Aktorka, ceniona za swoje role na deskach teatru oraz w produkcjach telewizyjnych, zawsze wyróżniała się życzliwym podejściem do ludzi. Jej zaginięcie wywołało poruszenie w całej Polsce, a wiele osób zaangażowało się w poszukiwania. Obecnie trwają spekulacje na temat przyczyn tej tragedii. Uroczyste ostatnie pożegnanie artystki odbyło się 17 marca.

Tłumy pożegnały aktorkę. Magdalena Majtyka zmarła w wieku 41 lat

Artystka, którą widzowie pamiętają m.in. z występów w Teatrze Capitol czy też w serialu "Na Wspólnej", zniknęła bez śladu na początku marca. Pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej, finał okazał się dramatyczny. Magdalena Majtyka odeszła w wieku zaledwie 41 lat, a sprawę jej śmierci wciąż badają śledczy. Zarówno pojazd, jak i następnie ciało aktorki zostały znalezione w Biskupicach Oławskich. Rodzina zmarłej zapowiedziała, że nie będzie udzielać informacji mediom; jedyne oficjalne stanowisko przekazał brat jej męża. Świecka ceremonia pogrzebowa, zorganizowana 17 marca w południe we Wrocławiu, przyciągnęła rzesze ludzi, którzy wypełnili kaplicę cmentarną.

14

Minuta ciszy dla Magdaleny Majtyki. Wzruszający hołd na pogrzebie

Ostatnie pożegnanie miało świecki charakter i odbyło się na jednym z komunalnych cmentarzy we Wrocławiu. Zanim rozpoczęła się główna część uroczystości, w kaplicy zapanowała głęboka cisza i nastrój pełen powagi. Na zakończenie ceremonii, zgromadzeni zdecydowali się na powszechnie znany, ale niezwykle wymowny gest – uczcili pamięć zmarłej minutą ciszy. W tym milczeniu, które dla rodziny i przyjaciół znaczyło więcej niż jakiekolwiek słowa, każdy miał okazję na osobistą refleksję i wspomnienie Magdaleny Majtyki. Po tym wzruszającym momencie żałobnicy udali się w kondukcie na miejsce, gdzie złożono urnę z prochami aktorki.