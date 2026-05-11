Matura 2026 rosyjski rozszerzony: Arkusze CKE i odpowiedzi. Co było na egzaminie? [11.05.2026]

2026-05-11 15:50

W poniedziałek, 11 maja 2026 roku, o godzinie 14:00, ponad 2,9 tys. maturzystów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. To jeden z egzaminów dodatkowych, wybierany przez pasjonatów tego języka. W tym artykule, po godzinie 19:00, opublikujemy arkusz CKE oraz będziemy informować o proponowanych odpowiedziach.

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express

Matura 2026 rosyjski rozszerzony 11.05.2026 r.

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 rozpoczął się o godzinie 14:00 i trwa 180 minut. Oznacza to, że uczniowie zakończą pisanie o godzinie 17:00. W tym roku chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało ponad 2,9 tysiąca osób. Dla wielu z nich dobry wynik jest kluczem do rekrutacji na kierunki studiów związane z filologią, stosunkami międzynarodowymi czy lingwistyką.

Jak wygląda matura z języka rosyjskiego rozszerzonego? Struktura arkusza

Arkusz CKE z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza kompleksowo umiejętności językowe maturzysty. Składa się on z kilku części, za które łącznie można uzyskać 60 punktów:

  • Rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut): Uczniowie słuchają nagrań dwukrotnie i rozwiązują zadania zamknięte (np. prawda/fałsz, dobieranie).
  • Rozumienie tekstów pisanych: Ta część weryfikuje umiejętność czytania ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów. Zadania mają formę zamkniętą.
  • Znajomość środków językowych (leksykalno-gramatyczna): To test sprawdzający znajomość gramatyki, słownictwa i struktur językowych, również w formie zadań zamkniętych.
  • Wypowiedź pisemna: Najwyżej punktowana część egzaminu. Maturzyści muszą napisać dłuższy tekst (np. rozprawkę, artykuł publicystyczny lub list formalny) na jeden z dwóch podanych tematów. Długość pracy powinna wynosić od 200 do 250 słów.

Matura 2026 rosyjski rozszerzony - arkusze CKE i odpowiedzi 11.05.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna zazwyczaj opublikuje arkusz z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym w poniedziałek wieczorem.  

W tym artykule, o godzinie 19:00, udostępnimy oficjalny arkusz CKE z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Nasi eksperci przystąpią również do przygotowywania sugerowanych odpowiedzi. Odświeżaj stronę, aby być na bieżąco!

