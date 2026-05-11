Anastazja Kuś skończyła 19 lat. Szkolne świadectwo odebrała w bardzo odważnej kreacji!

Medialna burza wokół Anastazji Kuś

Anastazja Kuś słynie nie tylko ze sporych możliwości na bieżni, ale również z rosnących zasięgów w internecie, co ostatnio ściągnęło na nią falę negatywnych komentarzy. Całą dyskusję zapoczątkował znany dziennikarz TVP Sport, Aleksander Dzięciołowski. W trakcie audycji „Race Pace - podcasty o bieganiu” redaktor w bardzo ostrych słowach skrytykował postawę młodej biegaczki.

„Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej. Szkoda. Nie lubię kariery przez pośladki. Uważam, że to jest płytkie” - wypalił Aleksander Dzięciołowski.

Po tych gorzkich słowach środowisko sportowe mocno się podzieliło, jednak sama zawodniczka najwyraźniej puściła te uwagi mimo uszu i nie zamierza zmieniać swojego wizerunku.

Niedługo po wybuchu afery biegaczka wrzuciła do sieci odważne ujęcia w stroju kąpielowym, a w dniu swoich 19. urodzin znów przyciągnęła wzrok internautów. Właśnie wtedy formalnie zakończyła edukację w szkole średniej, odbierając świadectwo. Z tej okazji na jej instagramowym koncie wylądowała seria fotografii, na których zaprezentowała się w jaskrawej, bardzo krótkiej sukience w kolorze różowym. Swój wpis opatrzyła wymownym, zwięzłym komentarzem:

„Po prostu urodzinowa dziewczyna! Do tego ukończyła liceum #19 #urodzinowadziewczyna” - napisała Anastazja Kuś na Instagramie.

Najnowsza publikacja sportsmenki wywołała ogromne poruszenie, błyskawicznie zbierając tysiące polubień i setki opinii od fanów. To jednoznaczna odpowiedź na zarzuty Dzięciołowskiego – 19-latka twardo stąpa po ziemi i konsekwentnie buduje swoją osobistą markę w sieci. Biegaczka wielokrotnie zaznaczała, że we współczesnym świecie sportu wizerunek ma potężne znaczenie. Słowa krytyki ze strony dziennikarza TVP Sport uwypuklają jedynie rosnący konflikt między klasycznym podejściem do rywalizacji sportowej a nowoczesnymi standardami, gdzie kluczową funkcję pełnią media społecznościowe.