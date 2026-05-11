Rewolucja na maturze 2027?! Koniec obowiązkowej matury z matematyki. Ten głos może wszystko zmienić

Sondaż o maturze z matematyki. Polacy zdecydowali

Najświeższe dane z pomiarów nastrojów społecznych rysują jasny obraz sytuacji: 56 proc. obywateli uważa, że egzamin dojrzałości z matematyki musi pozostać w grupie przedmiotów obowiązkowych. Koncepcja przeniesienia go do puli przedmiotów dodatkowych, zdawanych wyłącznie przez zainteresowanych, zyskuje aprobatę 33 proc. badanych. Pozostałe 10 proc. uczestników ankiety nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Teoretycznie liczby te sugerują bardzo silne przywiązanie do obecnych rozwiązań systemowych. Analiza głębszych warstw badania pokazuje jednak zupełnie inny obraz. Zestawienie przeciwników i zwolenników maturalnego obowiązku obnaża potężne pęknięcia w naszym społeczeństwie i bardzo precyzyjnie wskazuje środowiska najmocniej sprzeciwiające się aktualnym regułom oświatowym.

Matura z matematyki a wykształcenie i dochody respondentów

Żeby zrozumieć skrajne nastroje wokół egzaminu z królowej nauk, trzeba spojrzeć na profil demograficzny uczestników sondażu. W tym kontekście absolutnie kluczowe okazują się takie zmienne jak metryka, ukończone szkoły oraz posiadanie potomstwa w wieku szkolnym.

Poziom edukacji i zarobki – kto popiera przymusowy egzamin?

Jedna z najciekawszych konkluzji płynących z zebranego materiału badawczego dotyczy silnego związku między stopniem wykształcenia a opinią o maturze z matematyki. Im więcej szczebli edukacji pokonał respondent, tym chętniej broni on dotychczasowych zasad egzaminowania.

Wśród posiadaczy dyplomów uczelni wyższych aż 68 proc. badanych jest za utrzymaniem obowiązku .

. W przypadku osób, które zakończyły edukację na poziomie średnim, wskaźnik ten maleje już do 55 proc.

Zdecydowanie najmniejszy entuzjazm (raptem 48 proc. poparcia) zanotowano wśród absolwentów szkół zawodowych oraz podstawowych.

Bliźniacze zależności widać po przeanalizowaniu budżetów domowych ankietowanych. Rodziny dysponujące najwyższymi dochodami (przekraczającymi 10 tysięcy złotych netto) zdecydowanie chętniej popierają obowiązkową matematykę (od 62 do 63 proc. poparcia) niż domostwa z najskromniejszymi wpływami. Wskazuje to bezpośrednio, że obywatele o stabilnej sytuacji materialnej i zawodowej znacznie częściej dostrzegają ogromną wartość analitycznego myślenia w dorosłości.

Rodzice nie chcą matury z matematyki. Zaskakujące wyniki sondażu

Największe tąpnięcie w deklaracjach widać jednak dopiero przy podziale na roczniki i status rodzicielski. Okazuje się, że najgorętszymi zwolennikami obowiązkowego rozwiązywania równań na egzaminie dojrzałości są... seniorzy powyżej 65. roku życia (65 proc.) oraz młodzi dorośli w przedziale 25-34 lata (62 proc.).

Tymczasem wśród obywateli w wieku 35-44 lat obserwujemy całkowite odwrócenie dotychczasowych nastrojów. To jedyna wyszczególniona grupa w badaniu, w której krytycy przymusowej matematyki dominują nad jej zwolennikami (stosunek 47 do 43 proc.). Przyczyna tego zjawiska jest niezwykle prosta: dzieci. To właśnie trzydziesto- i czterdziestolatkowie najczęściej wychowują uczniów szkół średnich. Potwierdzają to statystyki – rodzice nastolatków między 15. a 18. rokiem życia wykazują najniższe poparcie dla obowiązku w całym zestawieniu (zaledwie 47 proc.). Obserwując każdego dnia gigantyczną presję i stres swoich pociech, stają się naturalnie niezwykle sceptyczni wobec całego systemu.

Dla mocnego kontrastu, opiekunowie najmłodszych dzieci (poniżej 1. roku życia) prezentują skrajnie odmienne, bo aż 81-procentowe poparcie dla matury z matematyki, z ogromnym optymizmem i nadziejami spoglądając w przyszłość szkolną swoich podopiecznych.

Przyszłość egzaminu dojrzałości. Co czeka maturzystów po 2026 roku?

Wracając do głównego zagadnienia z tytułu: opublikowany sondaż dobitnie dowodzi, że szybka likwidacja obowiązkowej matematyki na maturze nie jest na ten moment realna. Główny nurt społeczeństwa wciąż w pełni akceptuje obecne wymogi. Należy jednak pamiętać, że głośny i wyraźny sprzeciw rodziców dorastającej młodzieży stanowi potężny sygnał ostrzegawczy, z którym Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie musiał się wkrótce zmierzyć.

Być może optymalnym rozwiązaniem problemu nie okaże się radykalne cięcie, lecz stopniowa modyfikacja i ewolucja samej formy testu – chociażby poprzez mocniejsze zróżnicowanie progów trudności lub postawienie na zadania mocno praktyczne. Bez wątpienia debata o roli „królowej nauk” w polskim systemie oświaty nie ucichnie przez najbliższe lata, a jej ostateczny finał ukształtuje losy kolejnych roczników maturzystów.

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” oraz „Radia ESKA”.