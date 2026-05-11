Młoda królowa popu skradła show na El Clasico! Lamine Yamal oczarowany Olivią Rodrigo

Olivia Rodrigo gwiazdą El Clasico

Amerykańska artystka Olivia Rodrigo gościła w Barcelonie w związku ze współpracą Spotify z hiszpańskim klubem. Inicjatywa ta zaowocowała umieszczeniem jej logo z inicjałami "OR" na meczowych strojach piłkarzy. To kolejny krok w kampanii, która wcześniej eksponowała na koszulkach symbole innych wielkich gwiazd estrady, takich jak The Rolling Stones, Rosalia czy Drake. Wizyta artystki miała jednak również wymiar osobisty. Piosenkarka, po swoim ekskluzywnym koncercie w stolicy Katalonii, pojawiła się na trybunach słynnego Camp Nou, by na żywo obserwować zmagania w El Clasico.

Spotkanie Olivii Rodrigo i Lamine Yamala podbija internet

Największe zainteresowanie w mediach społecznościowych wzbudziło spotkanie artystki z utalentowanym zawodnikiem Barcelony, Laminem Yamalem. Młody piłkarz, wykluczony z gry z powodu urazu, pojawił się na boisku przed pierwszym gwizdkiem, gdzie miał szansę porozmawiać z piosenkarką. Moment ich przyjaznego przywitania błyskawicznie rozszedł się w sieci. FC Barcelona opublikowała nagranie ze spotkania, co wywołało lawinę komentarzy internautów, zachwyconych interakcją pary.

"Bądź z kimś, kto patrzy na ciebie jak Olivia Rodrigo" - komentowali fani.

Te słowa zyskały ogromną popularność, a sam Yamal, pomimo kontuzji, wydawał się być w doskonałym humorze w towarzystwie muzycznej gwiazdy.

Wizyta Olivii Rodrigo na stadionie pokazała rosnący trend łączenia świata sportu ze środowiskiem show-biznesu, dodając prestiżowemu spotkaniu wyjątkowej oprawy. Kamery uchwyciły również emocjonalne reakcje artystki na wydarzenia boiskowe, co udowodniło jej szczere zainteresowanie rywalizacją. Jej obecność idealnie wpisała się w radosną atmosferę panującą w obozie Barcelony, która po triumfie 2:0 nad odwiecznym rywalem mogła celebrować zdobycie mistrzowskiego tytułu.