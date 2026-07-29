Magda Tarnowska i Bagi kontra różnica wieku. Tancerka zabrała głos!

Dla jednych różnica wieku w związku nie ma żadnego znaczenia, a dla innych - może być przeszkodą, zwłaszcza jeśli jest ponadprzeciętnie duża. Wielu fanów z pewnością zastanawiało się, jak tancerka Magdalena Tarnowska zaczęła dogadywać się z młodszym o kilka lat influencerem Bagim, z którym najpierw stworzyła przyjaźń w telewizyjnym programie, a potem - związek. Ostatnio popularna mistrzyni z "Tańca z Gwiazdami" pokusiła się o komentarz.

"Taniec z Gwiazdami": Magdalena Tarnowska i Mikołaj "Bagi" Bagiński wygrali w zeszłym roku

Uczestnicząca po raz drugi w programie Magdalena Tarnowska została partnerką influencera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego w 30. edycji polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami" jesienią 2025 roku. Para cieszyła się rosnącym zainteresowaniem widowni i ogromnym poparciem internautów, ostatecznie wygrywając finałowy odcinek. Tym samym, nie brakowało komentarzy, że przesądziła popularność w mediach społecznościowych, tym bardziej, że w poprzednim sezonie podobna krytyka pojawiła się po wygranej influencerki Marii Jeleniewskiej. Jedno jest pewne: wyjątkowa relacja Magdy z Bagim sięgnęła daleko poza Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną, która trafiła na szczytny cel.

Spekulacje ucięli w wyjątkowej chwili. Para z programu została parą w życiu prywatnym

Już w trakcie programu pojawiły się plotki o tym, że relacja między influencerem a jego trenerką jest bliższa, niż może się wydawać. Para tylko podsyciła dyskusję, w jednym z odcinków tańcząc w sukni ślubnej i garniturze. Magda i Bagi konsekwentnie jednak zaprzeczali swojemu związkowi lub przynajmniej udzielali wymijających odpowiedzi. Przełom nastąpił, kiedy na początku czerwca zamieścili urocze nagranie z koncertu. Od tamtej pory rzesze fanów kibicują ich miłości.

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Tancerka szczerze o różnicy wieku z Bagim

Ostatnio Magda Tarnowska i Bagi uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego padło pytanie nagminnie padające względem par. Odnosząc się do kwestii różnicy wieku, tancerka przyznała, że wiele się uczy od młodszego o trzy lata partnera i dzięki temu czuje się "odmłodzona". Ważniejsze od wieku jest jednak porozumienie w podejściu do świata. Przypomnijmy, że Mikołaj Bagiński urodził się jesienią 2001 roku, a jego partnerka - w roku 1998.

"Na pewno poznaję młodsze trendy. Nowe rzeczy. Uczymy się od siebie i czuję się odmłodzona. Taka prawda. Same plusy. Polecam" - powiedziała tancerka.

"Nie wiek świadczy o dojrzałości, że tutaj wszystko jest dobrze. Myślę, że to nie kwestia wieku, a bardziej podejścia do życia i w tym się na pewno zgadzamy" - dodała.

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