Tak Magda Tarnowska wyglądała na ślubie. Nieoczywisty kolor sukienki

Magda Tarnowska zyskała popularność za sprawą udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Przełomem - zarówno dla jej kariery zawodowej, jak i życia prywatnego - okazała się jubileuszowa edycja show, w której wystąpiła z influencerem Mikołajem "Bagim" Bagińskim i którą wygrali. Widzowie formatu szybko zauważyli, że między tymi dwoje jest coś więcej niż tylko przyjaźń. Magda i Bagi nie potwierdzali jednak swojego związku aż do czerwca tego roku. Zakochani poinformowali o byciu parą, dodając nagranie z koncertu Kaśki Sochackiej, na którym nie szczędzili sobie czułości. Od tamtej pory są nierozłączni.

Magda Tarnowska i Bagi są razem

W zeszły weekend Madzia i Bagi celebrowali miłość. Tancerka i twórca internetowy pojawili się razem na ślubie w "matchujących" kreacjach. Uwagę zwracała przede wszystkim stylizacja Tarnowskiej. Gwiazda tańca towarzyskiego, którą ponownie zobaczymy jesienią na parkiecie "Tzg", postawiła na elegancką sukienkę w nieoczywistym kolorze. W pierwszej chwili można by pomyśleć, iż to ona była panną młodą!

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Tarnowska i Bagi na ślubie

Magda Tarnowska podzieliła się z wielbicielami wideo z przygotowań do udziału w weselu. Na nagraniu widzimy tancerkę w towarzystwie mamy i ukochanego Mikołaja. Tancerka postawiła na długą, elegancką suknię w kolorze jasnego różu. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to biel! Bagi na tę okazję założył z kolei garnitur w tradycyjnym, czarnym kolorze, z różowym, pasującym do stylizacji partnerki krawatem. Internauci śmieją się, że wideo można traktować jako oficjalne potwierdzenie zaakceptowania influencera przez przyszłą teściową.