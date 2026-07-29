Aneta Kręglicka w kuszącym bikini. 61-latka chwali się figurą na egzotycznych wakacjach

Aneta Kręglicka: 37 lat po wygranej w wyborach Miss Świata

Życie Anety Kręglickiej (61 l.) nabrało tempa w 1989 roku. Jako 24-letnia studentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim, za namową koleżanek, wzięła udział w wyborach Miss Polonia. W lipcu została uznana za najpiękniejszą Polkę, a zaledwie kilka miesięcy później przeszła do historii jako pierwsza reprezentantka Polski, która sięgnęła po koronę Miss World!

To wydarzenie otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery. Aneta Kręglicka podjęła współpracę z amerykańską agencją. Na początku lat 90. zainicjowała działalność Kręglicka Foundation oraz agencji reklamowej "ABK Kręglicka". Po jej rozwiązaniu w 2005 roku powołała do życia firmę "Hannah Hooper". Jest również współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare". Dziś, choć mogłaby przejść na emeryturę, wciąż uchodzi za jedną z czołowych polskich modelek.

Od lat Aneta Kręglicka udowadnia, że wiek nie stanowi bariery. Jesienią minie 37 lat od jej triumfu w konkursie Miss Świata, jednak jej najnowsze zdjęcia sugerują, że czas dla niej się zatrzymał. Słynna modelka prezentuje figurę, której można jej zazdrościć. Intensywnie trenuje, by utrzymać taką formę, a rezultatami chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

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Aneta Kręglicka w skąpym bikini. 61-latka z figurą 20-latki

Obecnie spędza czas na rajskim urlopie. Z tej okazji opublikowała na Instagramie serię wakacyjnych ujęć, z których jedno wywołało prawdziwą lawinę komplementów. Modelka pozuje w skąpym bikini, które doskonale podkreśla jej nienaganną sylwetkę.

Super forma Aneto; Forma sztos, pani Aneto; Rewelacyjnie wytrenowana sylwetka; Każda z kobiet chciała by tak na pewno wyglądać, ten przepiękny urok twarzy - zachwycają się internauci.

W czym tkwi sekret jej doskonałego wyglądu? Była modelka systematycznie trenuje, pilnuje wczesnych godzin snu i przykłada dużą wagę do codziennej pielęgnacji cery. Swój dzień rozpoczyna od szklanki ciepłej wody z cytryną, po czym wykonuje krótki trening. Jej dieta opiera się na dużej ilości warzyw i owoców, a eliminuje cukier, alkohol i pieczywo. Ponadto korzysta z bezinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

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