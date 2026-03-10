Suryś o poznaniu Fabijańskiego. Tak zareagowała na pytanie o przeszłość

Julia Suryś i Sebastian Fabijański stworzyli magiczny duet na parkiecie 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Ich pierwszy taniec został oceniony na 36 punktów, co było jednym z lepszych wyników 1. odcinka. Wyraźnie zachwycona umiejętnościami aktora była najsurowsza jurorka Iwona Pavlović. Gwiazda tańca nie szczędziła mu komplementów w rozmowie z reporterem Eski.

Tak, jestem bardzo go ciekawa. Ciekawa osobowość. Lubię, kiedy mężczyzna, jak tańczy, jest takim facetem. Taniec towarzyski jest trudny dla mężczyzn. Założenie tych butów na obcasie trochę zmienia, a on jednak wyszedł, fajnie zatańczył, bardzo mi się podobało - skwitowała pląsy Fabijańskiego.

W drugim odcinku Fabijański i Suryś zaliczyli regres. Ich agresywne tango oceniono na 30 punktów. 38-latek nie ukrywał, że był mocno zestresowany tańcem przed obecną na widowni mamą, a potknięcie, które nie umknęło widzom, mogło wpłynąć na słabsze noty.

Za kulisami odcinka zapytaliśmy tancerkę o jej reakcję, gdy dowiedziała się, że telewizja sparowała ją z popularnym aktorem, o którym sporo pisało się w kontekście perturbacji w jego życiu prywatnym.

Suryś o poznaniu Fabijańskiego

Filip Gurłacz nie ukrywał, że gdy sprawdził ilość artykułów poświęconych życiu Agnieszki Kaczorowskiej, był nieco wystraszony. Julia Suryś, która uczy tańca Sebastiana Fabijańskiego, nie miała jednak żadnych obaw przed poznaniem aktora. Jak wyznała w rozmowie z Eską, nigdy nie ma wyrobionego zdania, zanim kogoś pozna. Takiego podejścia nauczyła ją mama.

Nie miałam żadnych obaw. To był czysta ciekawość, jaki jest Sebastian, jak będzie mi się z nim współpracowało. Ja też nigdy nie oceniam ludzi, zanim ich nie poznam. Mama mi zawsze mówi, że muszę do każdego pochodzić z otwartym sercem i sama sobie wyrobić opinię na czyjś temat, więc po prostu byłam ciekawa tego, jak nasz duet będzie wspólnie grał, a okazało się, że gra. Jestem zadowolona - powiedziała w wywiadzie.