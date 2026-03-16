Maciek Szczerbowski z Oscarem za najlepszą animację. Polak rozbił bank na prestiżowej gali

Maciek Szczerbowski z Oscarem 2026 za film "The Girl Who Cried Pearls"

Najważniejszy laur w dziedzinie krótkometrażowych filmów animowanych powędrował do twórców dzieła "The Girl Who Cried Pearls" ("Dziewczyna, która płakała perłami"). Za realizację tego zwycięskiego tytułu odpowiada sprawdzony duet artystyczny, czyli Maciek Szczerbowski oraz Chris Lavis.

Obraz ukazuje losy ubogiego chłopaka zafascynowanego dziewczynką, której łzy przyjmują postać prawdziwych pereł. Młodzieniec zanosi te klejnoty do pracownika lombardu, a ten z czasem staje się coraz bardziej zachłanny. Scenariusz zgrabnie łączy baśniowy klimat z moralitetem o chciwości, miłości oraz brzemiennych w skutki decyzjach.

Amerykańska Akademia Filmowa ostatecznie wyróżniła właśnie ten tytuł, choć rywalizacja o statuetkę była niezwykle zacięta. Obraz "The Girl Who Cried Pearls" zdeklasował w swojej kategorii takie filmy jak "Butterfly", "Wiecznie zielony", "Plan emerytalny" oraz "The Three Sisters". Zwycięstwo polsko-kanadyjskiego duetu okazało się jednym z najciekawszych rozstrzygnięć podczas pełnej zaskoczeń gali Oscarów 2026, której kompletne wyniki obiegły już cały świat.

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis triumfują w Hollywood

Maciek Szczerbowski i kanadyjski reżyser Chris Lavis działają ramię w ramię od wielu lat. Filmowcy w 1997 roku powołali do życia szyld Clyde Henry Productions, pod którym systematycznie realizują swoje autorskie projekty w dziedzinie animacji.

Pierwszym w pełni profesjonalnym owocem tej kooperacji stał się wypuszczony w 2007 roku obraz "Madame Tutli-Putli". Dzieło natychmiast zyskało międzynarodowe uznanie, zdobywając dwie statuetki na festiwalu w Cannes oraz prestiżową nominację do Oscara. Obecny triumf "The Girl Who Cried Pearls" stanowi zatem naturalny krok w rozwoju tego duetu i zarazem gigantyczne osiągnięcie polskiego współtwórcy animacji.

Sukcesy Polaków na Oscarach. Nominacja dla Małgosi Turzańskiej

Triumf Szczerbowskiego stanowi świetny dowód na mocną pozycję naszych twórców w globalnej kinematografii. Rodzimi filmowcy często wspierają międzynarodowe hity, a ich nazwiska coraz regularniej zasilają oscarowe listy. W tym sezonie polski akcent zaznaczył się również w segmencie kostiumów, gdyż nominację za pracę przy produkcji "Hamnet" uzyskała Małgosia Turzańska. Nagroda trafiła jednak do twórców strojów z filmu "Frankenstein", przez co artystka musiała pogodzić się z porażką.

