MŚ 2026. Republika Zielonego Przylądka liczy na globalne wsparcie fanów

Kiedy gra Republika Zielonego Przylądka na MŚ?

Reprezentacja zadebiutuje w poniedziałek podczas meczu z Hiszpanią w Atlancie. Kluczową postacią w defensywie zespołu trenera Bubisty jest 33-letni Roberto "Pico" Lopes. Obrońca irlandzkiego Shamrock Rovers urodził się w Irlandii, ale w 2019 roku zdecydował się reprezentować ojczyznę swojego ojca. To jego dobra postawa w dużej mierze przyczyniła się do historycznego awansu drużyny narodowej na mundial.

Ojciec zawodnika, Carlos Lopez, podróżuje z Australii do Ameryki Północnej, by kibicować synowi. Kolejnymi rywalami Cabo Verde w grupie H będą reprezentacje Urugwaju, z którą zagrają 21 czerwca, oraz Arabii Saudyjskiej, zaplanowane na 27 czerwca. W Australii lokalne wspólnoty również organizują się, aby wspólnie oglądać mecze "Niebieskich Rekinów".

Gdzie kibice zorganizują specjalne strefy fanów?

Wyspy Zielonego Przylądka zamieszkuje około pół miliona osób, jednak globalna diaspora liczy aż dwa miliony. Największa grupa emigrantów żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka około 700 tysięcy osób wywodzących się z archipelagu. Zespół będzie miał również ogromne wsparcie w Portugalii, którą zamieszkuje 70 tysięcy Kabowerdyjczyków, w tym wielu piłkarzy i działaczy sportowych.

W Lizbonie tamtejsza ambasada zorganizowała w południowo-zachodniej części miasta strefę kibica z dużym telebimem. Na samym archipelagu powstają liczne sektory dla fanów, które zostaną otwarte przed 15 czerwca. Rząd ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy dla sektora publicznego, co ma zagwarantować wysoką frekwencję przed telewizorami podczas tego historycznego debiutu.