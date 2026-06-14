Sebastian Fabijański ma na koncie studia prawnicze, porażki w klatce i głośne romanse. Wyrzucili go ze szkoły teatralnej

Wychowując się w stolicy, w młodzieńczych latach spotkał się z brakiem akceptacji otoczenia. Ojciec zachęcał go do aktywności fizycznej, zabierając na treningi, co zaowocowało próbami gry w barwach Legii Warszawa i MKS Piaseczno. Kariera piłkarska zakończyła się jednak z powodu kłopotów ze zdrowiem. W czasach szkolnych zafascynował się rapem i coraz bardziej angażował w twórczość artystyczną.

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Wyrzucony z krakowskiej uczelni. Droga do kariery aktorskiej

Droga do szkoły aktorskiej nie była usłana różami, a Sebastian Fabijański aplikował do niej dwukrotnie. W międzyczasie uczył się w prywatnej placówce artystycznej, a nawet podjął studia prawnicze. Zanim dostał się do warszawskiej Akademii Teatralnej, został relegowany z krakowskiej PWST, co tłumaczył swoim skomplikowanym charakterem.

Pierwsze kroki przed kamerą stawiał w "Plebanii", lecz to rola w "Tancerzach" okazała się przepustką do dalszej kariery. Występy w takich obrazach jak "Miasto 44" oraz "Jeziorak" zaowocowały nagrodami i pozytywnymi opiniami recenzentów.

Szybko przyszły propozycje w znanych hitach, m.in. "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", "Belfer", "Botoks" czy "Kobiety mafii". Zyskał rozpoznawalność dzięki kreowaniu mocnych i budzących emocje postaci.

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Szybkie nokauty i muzyczne próby

Z biegiem lat starał się uciec od jednego wizerunku, występując w produkcjach takich jak "Kamerdyner", "Psy 3" i "Legiony". Równolegle rozwijał pasję muzyczną, debiutując w 2020 roku bezkompromisowym albumem rapowym zatytułowanym "Primityw".

W 2026 roku pojawił się na opolskim festiwalu w koncercie "Premiery", wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów. Jego duet z Daryą Frączek wywołał lawinę dyskusji, a wielu internautów uważało, że należała im się nagroda, której jednak nie otrzymali.

Spróbował też swoich sił w oktagonie Fame MMA, lecz jego występy to pasmo ekspresowych przegranych. W 2023 roku, podczas Fame 19, starcie z raperem Filipem "Filipkiem" Marcinkiem zakończyło się po 47 sekundach. Po nokdaunie i upadku aktor doznał urazu nogi, a klatkę opuścił na noszach. Z kolei na gali Fame: Reborn w grudniu, walcząc w duecie z Tomaszem Olejnikiem przeciwko Sylwestrowi Wardędze i Wojciechowi Goli w formule bokserskiej w małych rękawicach, upadł w 11. sekundzie. Po otrzymaniu ciosu od Wardęgi stwierdził, że nie może walczyć dalej.

Głośne związki i abstynencja Fabijańskiego

Spore emocje budziło również jego życie uczuciowe. Tworzył relacje m.in. z Agnieszką Więdłochą i Olgą Bołądź. Z influencerką Julią Kuczyńską doczekał się narodzin syna.

Jak zdradził w wywiadzie u Żurnalisty, od 2007 roku funkcjonuje bez jakichkolwiek używek, rezygnując między innymi ze spożywania alkoholu.

Biorąc udział w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", w parze z Julią Suryś dotarł aż do finałowego odcinka. Ostatecznie musiał uznać wyższość Gamou Falla, aktora i zawodnika sportów walki.

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