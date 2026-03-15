Oscary. Polka zachwyciła na czerwonym dywanie! Walczy o statuetkę

Oscary 2026 rozpoczęte, a Dolby Theatre Los Angeles zaczyna zapełniać się gwiazdami. Przed rozdaniem nagród odbywa się oczywiście ceremonia, która w ostatnich latach budzi większe emocje niż samo wręczenie nagród - mowa oczywiście o czerwonym dywanie. A na nim zachwyciła właśnie Polka Małgosia Turzańska.

Oscary 2026 - Małgosia Turzańska w zjawiskowej kreacji na czerwonym dywanie

Małgosia Turzańska walczy w tym roku o Oscara za kostiumy do "Hamneta" - filmu nominowanego w aż ośmiu kategoriach, w tym za najlepszy film. Na czerwonym dywanie pojawiła się w eleganckiej czarnej sukni... w całości pokrytej agrafkami. To jakże pomysłowy - i efektowny! - hołd dla zawodu, który wykonuje.

Autor: MIKE COPPOLA/Getty AFP/East News/ East News

Dwoje Polaków z szansą na Oscara

Nie tylko Małgosia Turzańska zawalczy w tym roku o Oscara. Szasnę na statuetkę ma również Maciej Szczerbowski, w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany, za produkcję "The Girl Who Cried Pearls", którą współtworzył z Chrisem Lavisem. Warto też wspomnieć, że Akademia doceniła również polską koprodukcję "Brzydka siostra", która otrzymała nominację w kategorii najlepsza charakteryzacja.

To za "Hamneta" Małgosia Turzańska może dostać Oscara. O czym opowiada film?

"Hamnet" jest adaptacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, współautorki scenariusza, a za jego reżyserię odpowiada laureatka Oscara za "Nomadland", Chloé Zhao. Oficjalny opis fabuły brzmi następująco: Historia rozpoczyna się w 1580 roku. Will (Paul Mescal), nauczyciel łaciny zainteresowany słowami, słowami i jeszcze raz słowami, i Agnes (Jessie Buckley), mistyczna "leśna czarownica", która zdecydowanie woli obcować ze światem nie-ludzkim, zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i pocałunku. Will oświadcza się Agnes, która go przyjmuje. Każde z nich widzi w drugim cały swój świat. Mają troje dzieci – najstarszą córkę Elizę (Freya Hannan-Mills) oraz młodsze bliźniaki Judith (Olivia Lynes) i Hamneta (Jacobi Jupe). Wspierany przez żonę William wyrusza do Londynu, aby realizować twórcze ambicje. Długa nieobecność staje się trudna do zniesienia, ale dopiero wielka tragedia rodzinna oddala Agnes i Williama od siebie i wystawia ich miłość na próbę. W swoim smutku Will pisze Hamleta, jedno z największych dzieł sztuki.