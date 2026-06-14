Reprezentacja Portugalii gotowa na mistrzostwa świata. Dla kogo zagrają piłkarze?

Portugalia chce wygrać mundial bez niepotrzebnej presji

Reprezentacja Portugalii przygotowuje się do rywalizacji na boiskach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Turniej ten został po raz pierwszy w historii rozszerzony do czterdziestu ośmiu drużyn. Kadra prowadzona przez trenera Roberto Martineza upatruje w nim swojej szansy na historyczny, pierwszy triumf w tych elitarnych rozgrywkach. Gwiazdą i najważniejszym punktem zespołu narodowego pozostaje niezmiennie napastnik Cristiano Ronaldo. Zawodnicy starają się jednak zachować chłodne głowy i spokój przed pierwszym gwizdkiem.

Pomocnik reprezentacji zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami, że drużyna aktualnie nie wybiega zbyt daleko w przyszłość. Sztab szkoleniowy stanowczo unika nakładania na swoich zawodników dodatkowego ciężaru oczekiwań przed oficjalnym startem rozgrywek. Portugalski zespół posiada ogromny potencjał i mocno wierzy w możliwość dotarcia do najdalszych etapów tego piłkarskiego turnieju. Kluczem do ostatecznego sukcesu na międzynarodowej arenie ma być stuprocentowe skupienie wyłącznie na najbliższym przeciwniku.

- Nie rozmawialiśmy o wywieraniu dużej presji na nasz zespół. Wszystkie rozgrywki wygrywa się, koncentrując się na chwili obecnej i nie martwiąc się o przyszłe wyniki. Możemy myśleć mecz po meczu. Chcielibyśmy wygrać, a jeśli przejdziemy przez fazę grupową, będziemy to robić mecz po meczu - podkreślił Vitinha podczas konferencji prasowej przed pierwszym treningiem Portugalczyków w USA.

W jaki sposób drużyna uczci pamięć kolegi?

Przed wylotem na kontynent północnoamerykański portugalska reprezentacja spotkała się z krajowym premierem w ramach oficjalnego pożegnania. Szef rządu przekazał każdemu z powołanych zawodników symboliczną bransoletkę ze spersonalizowanym napisem. Znalazło się na niej również nazwisko zmarłego napastnika Liverpoolu, Diogo Joty, który zginął w wypadku samochodowym w Hiszpanii w lipcu ubiegłego roku. Selekcjoner Roberto Martinez postanowił oficjalnie włączyć go do tegorocznej kadry jako honorowego członka drużyny.

Piłkarze w niezwykle ciepły sposób zareagowali na otrzymany od przedstawiciela władz państwowych symboliczny podarunek. Pomocnik Vitinha wskazał na zaprezentowaną zielono-czerwoną opaskę na swoim nadgarstku, wyrażając ogromną wdzięczność za ten drobny gest. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zagra z myślą o zmarłym koledze w każdym nadchodzącym starciu turniejowym. Swój pierwszy mecz w fazie grupowej mistrzostw Portugalia rozegra w środę. Przeciwnikiem zespołu w Houston będzie reprezentacja Kongo.