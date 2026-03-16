Oscary 2026 za nami. Znamy wszystkich laureatów. Kto otrzymał statuetkę?

Kulisy 98. ceremonii rozdania Oscarów i zacięta walka o statuetki

Emocje związane z 98. galą wręczenia Oscarów właśnie opadły, a środowisko filmowe poznało ostateczne werdykty. Tegoroczna edycja obfitowała w historyczne momenty, zwłaszcza w kwestii rekordowej liczby nominacji dla produkcji zatytułowanej "Grzesznicy". Widzowie zastanawiali się, czy dzieło Ryana Cooglera zdominuje stawkę, czy ostatecznie obejdzie się smakiem. Ogromne wątpliwości budził również przypadek Timothée Chalameta, który według krytyków mógł stracić szansę na wyróżnienie przez swoje niedawne, bardzo niefortunne wywody o balecie i operze. Ostatecznie kapituła podjęła decyzję, oceniając wyłącznie jego kreację w obrazie "Wielki Marty". Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich zdobywców Oscarów 2026.

Zobacz także: Oscary. Polka zachwyciła na czerwonym dywanie! Walczy o statuetkę

Wyniki Oscarów 2026. Zestawienie wyróżnionych twórców i produkcji

NAJLEPSZY FILM

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

NAJLEPSZA REŻYSERIA

Chloé Zhao, "Hamnet"

Josh Safdie, "Wielki Marty"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Robert Kaplow, "Blue Moon"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Josh Safdie, Ronald Bronstein, "Wielki Marty"

Joachim Trier, Eskil Vogt, "Wartość sentymentalna"

Ryan Coogler, "Grzesznicy"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Will Tracy, "Bugonia"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell, "Hamnet"

Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej"

Clint Bentley, Greg Kwedar, "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Timothée Chalamet, "Wielki Marty"

Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Grzesznicy"

Wagner Moura, "Tajny agent"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Emma Stone, "Bugonia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Benicio del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Grzesznicy"

Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"

Amy Madigan, "Zniknięcia"

Wunmi Mosaku, "Grzesznicy"

Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

"Frankenstein"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"F1"

"Marty Supreme"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autokar"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"F1"

"Frankenstein"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sirât"

NAJLEPSZA MUZYKA

Jerskin Fendrix, "Bugonia"

Alexandre Desplat, "Frankenstein"

Max Richter, "Hamnet"

Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"

Ludwig Göransson, "Grzesznicy"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")

"Golden" ("K-popowe łowczynie demonów")

"I Lied to You" ("Grzesznicy")

"Sweet Dreams of Joy" ("Viva Verdi!")

"Train Dreams" ("Sny o pociągach")

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Avatar: Ogień i popiół"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Arco"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zootopia 2"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Butterfly"

"Wiecznie zielony"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Plan emerytalny"

"The Three Sisters"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Prawo Alabamy"

"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Cutting Through Rocks"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Idealna sąsiadka"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Wszystkie puste pokoje"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and are Gone"

"Diabeł ma zajęcie"

"Perfectly A Strangeness"

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

"Tajny agent", Brazylia

"To był zwykły przypadek", Francja

"Wartość sentymentalna", Norwegia

"Sirât", Hiszpania

"Głos Hind Rajab", Tunezja

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

"Butcher's Stain"

"A friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The singers"

"Two people exchanging saliva"

NAJLEPSZY CASTING

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Grzesznicy"

Conan O'Brien poprowadził 98. galę rozdania Oscarów w Los Angeles

Prestiżowa 98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej miała miejsce w nocy z 14 na 15 marca 2026 roku. Wydarzenie zorganizowano tradycyjnie w słynnym Dolby Theatre, zlokalizowanym w Los Angeles. W roli gospodarza wieczoru wystąpił znany komik, aktor oraz utalentowany scenarzysta Conan O'Brien, dla którego było to już drugie tego typu wyróżnienie w karierze zawodowej.