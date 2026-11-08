Festiwal CAMERIMAGE w Toruniu. Katarzyna Figura w kabaretkach, Bachleda-Curuś w klasycznej czerni

Festiwal CAMERIMAGE w Toruniu oficjalnie rozpoczęty. Gwiazdy kina na czerwonym dywanie

Jedna z najważniejszych imprez filmowych w naszym kraju, czyli festiwal CAMERIMAGE, co roku gromadzi wybitnych twórców z Polski i ze świata. Obecna, 34. odsłona tego wydarzenia ma miejsce w Toruniu w dniach od 7 do 14 listopada 2026 roku. Na miejsce zjechali liczni aktorzy, operatorzy, reżyserzy oraz reprezentanci przemysłu filmowego. Oficjalne otwarcie imprezy dało gościom szansę nie tylko na obcowanie z wielką kinematografią, lecz również na pokazanie się na czerwonym dywanie, gdzie nie brakowało emocji.

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Katarzyna Figura, Karolina Gruszka i Alicja Bachleda-Curuś na gali CAMERIMAGE. Tak wyglądały gwiazdy

Wśród osobistości, które najmocniej przykuły wzrok fotoreporterów, znalazła się Katarzyna Figura. Artystka zdecydowała się na bardzo wyrazisty wizerunek, w którym główną rolę odegrały przyciągające uwagę kabaretki. Ten element garderoby nadał całej kompozycji charakteru i sprawił, że jej obecność nie mogła pozostać niezauważona. Tym samym aktorka po raz kolejny udowodniła, że chętnie sięga po odważne rozwiązania modowe, wyraźnie odbiegające od tradycyjnych, wieczorowych strojów.

W gronie uczestników tego wyjątkowego spotkania znalazł się także Andrzej Grabowski, którego widzowie doskonale kojarzą z licznych kreacji na dużym i małym ekranie. Na uroczystości obecna była również Karolina Gruszka. Gwiazda postawiła na elegancki strój wyróżniający się białym kołnierzykiem, co dodało jej wizerunkowi szyku oraz oryginalności.

Na czerwonym dywanie zaprezentowała się też Alicja Bachleda-Curuś. Wybrała ona niezawodną podczas wieczornych gal, ponadczasową czerń. Choć jej kreacja utrzymana była w bardzo stonowanym stylu, to właśnie ta prostota okazała się jej największą zaletą. Wszystkie trzy artystki miały zupełnie odmienne koncepcje na ten wieczór. Na ściance zobaczyliśmy odważne akcenty u Katarzyny Figury, elegancki detal u Karoliny Gruszki oraz klasyczną czerń w wydaniu Alicji Bachledy-Curuś.

Na tegoroczną edycję CAMERIMAGE zjechały również sławy światowego formatu. Do Torunia przybyli między innymi reżyserzy Darren Aronofsky i Luca Guadagnino, a także wybitny operator Janusz Kamiński. Święto kina to jednak coś więcej niż tylko prezentacja strojów na czerwonym dywanie. Przez kilka dni miasto tętni filmowym życiem, oferując uczestnikom pokazy, spotkania autorskie oraz wydarzenia poświęcone sztuce operatorskiej.

Galę otwarcia wyróżniał także niezwykle podniosły i skłaniający do zadumy nastrój. Zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy pamięć ofiar tragicznych zdarzeń z Krakowa. W programie inauguracji znalazło się również miejsce na muzyczny hołd złożony Andrzejowi Wajdzie.