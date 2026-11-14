Jan Englert ostro o współczesnej rzeczywistości. Padły gorzkie słowa o nienawiści

Festiwal ToruńCAMERIMAGE oddał hołd Andrzejowi Wajdzie

Jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń na świecie skupiających się na sztuce operatorów filmowych pozostaje Międzynarodowy Festiwal Filmowy CAMERIMAGE, którego twórcą oraz dyrektorem jest Marek Żydowicz. Impreza wystartowała po raz pierwszy w 1993 roku w Toruniu i gościła w tym mieście do 1999 roku. Następnie wydarzenie przeniesiono na parę lat do Łodzi, a w kolejnym etapie do Bydgoszczy, by ostatecznie w 2019 roku ponownie zawitało do Torunia.

Ta cykliczna impreza każdego roku ściąga do naszego kraju uznanych filmowców z najróżniejszych zakątków globu. W przeszłości festiwal odwiedzili tacy twórcy jak Quentin Tarantino, David Lynch, Danny DeVito, Willem Dafoe, Adam Driver, Peter Dinklage oraz Sean Penn. Na wydarzeniu regularnie pojawiają się także najpopularniejsze postacie rodzimej kinematografii.

Tegoroczna odsłona imprezy po raz pierwszy odbywa się pod szyldem ToruńCAMERIMAGE. To już 34. edycja tego filmowego święta, która wystartowała 7 listopada, natomiast dziś wieczorem zaplanowano oficjalną galę kończącą wydarzenie. Przez minione siedem dni Toruń znowu pełnił funkcję filmowej stolicy. Goście festiwalu mieli okazję uczestniczyć w pokazach premierowych, rozmaitych warsztatach, a także dyskusjach z wybitnymi artystami z całego świata.

W programie MFF ToruńCAMERIMAGE obok nowości znalazło się również miejsce na przypomnienie filmowej klasyki. Organizatorzy tegorocznej odsłony postanowili uhonorować pamięć wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy. Na początku października upłynęła dokładnie dekada od śmierci tego legendarnego twórcy, który w bieżącym roku świętowałby setną rocznicę urodzin.

Jan Englert szczerze o nienawiści i patriotyzmie. Aktor apeluje o pokorę

Jednym z punktów specjalnej retrospektywy przypominającej dorobek Andrzeja Wajdy była projekcja obrazu „Tatarak”. Tuż po zakończeniu seansu zorganizowano spotkanie z odtwórcą jednej z głównych ról w tym filmie, Janem Englertem. Znakomity aktor udzielił także wywiadu dziennikarzom „Super Expressu”.

Artysta wrócił pamięcią do wspólnej pracy ze słynnym reżyserem i ocenił, że przebiegała ona jak standardowa relacja na linii reżyser oraz aktor, jednak z pewną kluczową różnicą. Zdaniem aktora Andrzej Wajda był artystą z prawdziwego zdarzenia, natomiast w dzisiejszych czasach mnóstwo osób tylko przypisuje sobie takie miano.

„Wszystkim się wydaje, że są artystami, nie tylko w zawodach artystycznych. W tych klimatach mamy przekonanie, dzięki internetowi, że wszystko wiemy i niczym nie różnimy się od innych. Że dzięki temu możemy wygłaszać sądy, oceniać, wymyślać, nienawidzić się i tak dalej. Żyjemy w czasach, w których, jeśli nie przywrócimy odrobiny pokory wobec nawet tych, którzy myślą inaczej, mówią inaczej, czy zachowują się inaczej, to utopimy się we własnej żółci. Powinniśmy rzeczywiście słuchać siebie nawzajem, słuchać i rozmawiać, bo prawdziwa rozmowa jest najważniejsza” - powiedział Englert.

Ceniony aktor odniósł się też do kwestii patriotyzmu i wyjaśnił swoje osobiste podejście do tego zagadnienia. Według niego pojęcie to oznacza głównie obowiązek oraz działanie na rzecz własnego kraju, przy czym cały proces należy zainicjować od pracy nad sobą i stawania się po prostu lepszym człowiekiem.

„Powiem, czym jest patriotyzm dla mnie. Patriotyzm to jest przede wszystkim posprzątanie siebie samego. Zacząć od siebie po prostu. Zacząć trzeba od siebie. Patriotyzm to jest powinność. To nie są hasła i machanie sztandarami. To jest właśnie praca dla ojczyzny, dla ojcowizny. To jest praca, którą trzeba zacząć od tego, żeby samemu być coraz lepszym” - stwierdził aktor.

22

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie