Zwycięzcy "You Can Dance" jadą na Eurowizję 2026! Oto tancerze Alicji Szemplińskiej

Adam Beta choreografem Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska już w maju wystąpi na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Przed wylotem do Wiednia zwołała konferencję prasową, na której przedstawiła cały sztab ludzi, którzy pracują z nią nad występem. Dowiedzieliśmy się m.in. że reżyserem show będzie Kamil Staszczyszyn, a za choreografię odpowiada Adam Beta, który pracował przy koncertach takich gwiazd jak sanah, Ralph Kaminski i Margaret. Tworzy też choreografie do programów telewizyjnych. Był też odpowiedzialny za występ Janna na preselekcjach do Eurowizji 2023. Alicji będą towarzyszyli tancerze z ogromnym doświadczeniem.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Z "You Can Dance" na Eurowizję 2026

Na scenie razem z Alicją Szemplińską pojawią się dwaj zwycięzcy programu "You Can Dance"! Pierwszy to Stefano Silvino, który zwyciężył 9. edycję show. Drugi to Krystian Rzymkiewicz, czyli triumfator ostatniej edycji. W gronie tancerzy jest też inna twarz "You Can Dance" - Włodek Kołobycz był finalistą 8. sezonu. Czwartym i ostatnim tancerzem w występie Polski na Eurowizji 2026 będzie Oskar Borkowski.

Czuję ogromny zaszczyt i zarazem stres związany z reprezentowaniem naszego kraju w tym dużym turnieju. Ale jestem pozytywnie nastawiony, mamy świetną ekipę na ten wyjazd i nie mogę się go doczekać. Próby były bardzo intensywne i ciężkie, lecz coraz pewniej czujemy się by dać niesamowity występ - mówił Krystian Rzymkiewicz dla Dziennika Eurowizyjnego.

Polska na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. W konkursie wystąpi z utworem "Pray", z którym wygrała Finał Polskich Kwalifikacji. Jej występ odbędzie się podczas pierwszego półfinału, 12 maja 2026 po godzinie 21:00. Jeśli uda jej się awansować do wielkiego finału, wystąpi w nim 16 maja br. Transmisja koncertów w Polsce na antenie TVP1.