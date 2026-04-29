Rockman reprezentuje Norwegię na Eurowizji 2026. Kim jest Jonas Lovv?

Jonas Lovv - kim jest reprezentant Norwegii?

Pochodzący z Bergen Jonas Lovv w krótkim czasie zdołał ugruntować swoją reputację jako prawdziwa sceniczna potęga. Norwegia po raz pierwszy zwróciła na niego uwagę w 2025 roku podczas dziesiątej edycji programu "The Voice", gdzie oczarował zarówno trenerów, jak i publiczność swoim charakterystycznym, chropowatym wokalem oraz sceniczną prezencją, która wydawała się wyprzedzać jego wiek o lata. Latem tego samego roku Jonas udowodnił swoją wartość jako artysta koncertowy, występując na największych festiwalowych scenach w kraju.

"Ya Ya Ya" pokonała piosenkę Alexandra Rybaka

Jonas Lovv był wyraźnym zwycięzcą w norweskich preselekcjach do Eurowizji 2026. W krajowym konkursie utwór "Ya Ya Ya" zdobył łącznie 265 punktów, zajmując pierwsze miejsce w głosowaniu widzów, ale też pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów. Jonas Lovv pokonał piosenkę "Rise" Alexandra Rybaka, który jest już doskonale znany eurowizyjnej publiczności. W 2009 roku zdobył zwycięstwo dla Norwegii z piosenką "Fairytale", która do dzisiaj jest jedną z najbardziej kultowych kompozycji w historii konkursu.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.