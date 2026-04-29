Młody Polak zachwycił FC Porto. Szykują nową klauzulę i gigantyczny kontrakt

Błyskawiczna aklimatyzacja Oskara Pietuszewskiego w Portugalii

Były zawodnik Jagiellonii Białystok nie miał żadnych problemów z odnalezieniem się na Półwyspie Iberyjskim. W zaledwie trzynastu ligowych potyczkach zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców oraz zanotować cztery kluczowe podania. Rewelacyjna dyspozycja na boisku spowodowała, że szefostwo klubu z Estadio do Dragao podjęło stanowcze kroki, aby na dłużej zatrzymać bramkostrzelnego gracza w swoich szeregach.

Sfinalizowanie nowego porozumienia będzie możliwe dopiero po 20 maja, kiedy to piłkarz będzie obchodził osiemnaste urodziny. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami międzynarodowej federacji FIFA, niepełnoletni zawodnicy nie mogą wiązać się z zespołami umowami dłuższymi niż na trzy lata. Po osiągnięciu pełnoletności przez Polaka, działacze FC Porto planują zaoferować mu długoterminowy kontrakt, który ma wiązać strony aż do 2031 roku.

Dziennikarze gazety "A Bola" zaznaczają, że portugalski potentat ma przygotowane wszystkie dokumenty i natychmiast po urodzinach gracza przystąpi do formalnej rejestracji. Wiąże się to z potężnymi zmianami w warunkach zatrudnienia. Obecna umowa gwarantuje klauzulę wykupu na poziomie 60 milionów euro, jednak z nieoficjalnych źródeł wynika, że zarząd planuje podnieść tę kwotę do zawrotnych 80 milionów euro. Wraz ze wzrostem kwoty odstępnego, młody skrzydłowy może liczyć na znaczną podwyżkę dotychczasowego wynagrodzenia.

Oskar Pietuszewski przeniósł się do ekipy popularnych "Smoków" podczas zimowego okna transferowego. Dokładnie 7 stycznia 2026 roku sfinalizowano transakcję, która kosztowała portugalski zespół około 10 milionów euro.