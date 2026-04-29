Co Karol III zjadł u Donalda Trumpa? Gospodarze zaskoczyli nietypowym tortem

Karol III w Stanach Zjednoczonych. O tym się mówi

Wizyta pary królewskiej w USA rozpoczęła się 27 kwietnia, a grafik Karola III i Kamili okazał się bardzo napięty. Po wizycie w Białym Domu monarcha wygłosił przemówienie na forum Kongresu, co jego matka Elżbieta II po raz ostatni uczyniła w 1991 roku. Słowa dotykające artykułu 5. NATO, wsparcia Europy dla Amerykanów po zamachach z 11 września 2001 roku oraz konieczności pomocy dla Ukrainy wywołały niemałe poruszenie. Sporo uwagi przykuło też przyjęcie, które Donald Trump z małżonką wyprawił na cześć Karola III. W organizację zaangażowana była ambasada Zjednoczonego Królestwa i jak donoszą media, główną inspiracją dla dekoracji były tradycyjne ogrody angielskie. Rozrywkę mieli za to zapewnić muzycy z amerykańskiej armii.

Królewskie menu w Białym Domu. Show skradł wyjątkowy tort

Listę wykwintnych, dostosowanych do aktualnej pory roku dań, którymi gospodarze uraczyli brytyjską delegację, na podstawie informacji z Białego Domu opublikował "The New York Times". Menu robi wrażenie!

Na przystawkę zaserwowano podsmażaną szalotkę i serca palmy z sosem velouté.

Następnie dostojnicy zjedli wiosenne ravioli z ricottą, morelami i emulsją z parmezanu.

Kolejne danie składało się z tradycyjnej, smażonej po angielsku ryby soli, ziemniaczanego pavé i groszku cukrowego.

Deser natomiast trafił na prasowe nagłówki na całym świecie. Karol III podczas wizyty u Donalda Trumpa otrzymał tort czekoladowy w kształcie ula. Migdałowe biszkopty joconde przełożono kremem i uzupełniono miodem zebranym z pasiek przy Białym Domu. Nie mogło też zabraknąć degustacji wina. Były to trzy rodzaje amerykańskich trunków z roczników 2022 i 2024. Smacznie?

