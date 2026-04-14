17-latka reprezentuje Francję na Eurowizji 2026. Głos Monroe zszokuje widzów! Kim jest?

Monroe - kim jest reprezentantka Francji na Eurowizji 2026?

Pomimo że ma zaledwie 17 lat, Monroe jest już uznawana za ugruntowany talent na francuskiej scenie muzycznej. Wokalistka zwróciła na siebie uwagę publiczności w 2025 roku dzięki zwycięstwu w programie "Prodiges", flagowym talent show stacji France Télévisions. Zdobywając uznanie jury i widzów swoim potężnym głosem, artyzmem i charyzmą, wygrana ta stała się punktem zwrotnym w jej karierze i otworzyła jej drzwi do ogólnokrajowego rozgłosu. Monroe dorastała między Francją a Stanami Zjednoczonymi. Już od najmłodszych lat miała kontakt ze śpiewem i fortepianem, dzięki czemu zbudowała solidne podstawy muzyczne. Rozwijała je poprzez śpiew chóralny i musicale, doskonaliła dzięki swojej miłości do muzyki klasycznej, a także kształtowała pod wpływem wymagań opery. Wydaje głównie covery znanych pieśni. Na Eurowizji 2026 zaśpiewa swój pierwszy mainstreamowy singiel - "Regarde !".

"Regarde !" - o czym jest piosenka Monroe?

"Regarde !" została napisana przez Fredie Marche, który również ją skomponował i wyprodukował wspólnie z Fredem Savio oraz duetem muzycznym Violin Phonix. W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez France Télévisions Monroe wyjaśniła intencje stojące za jej piosenką:

Za pomocą mojej piosenki Regarde! chcę ukazać bogactwo i różnorodność naszej francuskiej muzyki. Pragnę zaoferować Europie intensywny i szczery występ, niosący uniwersalne przesłanie: miłość jest tym, co nas łączy.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.