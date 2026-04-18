Nie żyje jedna z największych gwiazd francuskiego kina. Grała u boku DiCaprio

Nathalie Baye nie żyje. Spotykała się z "francuskim Elvisem"

Nathalie Baye była gwiazdą kina zarówno francuskiego, jak i światowego. Nie stroniła od poważnych, ambitnych produkcji, ale chętnie też występowała w popularnych widowiskach, a nawet mainstreamowych komediach. Prywatnie była matką Laury Smet, również aktorki, a także piosenkari. Córka była owocem związku Nathalie Baye z Johnnym Hallydayem, którego nazywano "francuskim Elvisem".

Nathalie Baye cierpiała na otępienie z ciałami Lewy'ego

Nathalie Baye zmarła w piątek 17 kwietnia w Paryżu. Miała 77 lat. Informację o śmierci aktorki przekazała jej rodzina, która ujawniła przy okazji, że gwiazda od lat zmagała się z otępieniem z ciałami Lewy'ego - poważnym schorzeniem neurodegeneracyjnym, które objawia się m.in. zaburzeniami pamięci, trudnością z myśleniem, spowolnieniem ruchów, drżeniem i sztywnością mięśni.

Aktywistka i aktorka. W jakich filmach zagrała Nathalie Baye?

Debiutowała w latach '70, ale przełom w karierze zyskała dopiero w kolejnej dekadzie, za sprawą roli w "Ratuj kto może (życie)" legendarnego reżysera Jeana-Luca Godarda. Nathalie Baye grywała zarówno w ambitnych produkcjach, jak i komediach pokroju "Alibi.com". W 2002 roku wystąpiła u boku Leonardo DiCaprio w głośnym hollywoodzkim hicie "Złap mnie, jeśli potrafisz". W swojej karierze zebrała mnóstwo wyróżnień, w tym cztery Cezary, za role w filmach "Ratuj kto może (życie)" (1980), "Dziwna sprawa" (1981), "Równowaga" (1982) i "Młody porucznik" (2005).

Nathalie Baye udzielała się też społecznie. Była członkinią honorowego komitetu stowarzyszenia na rzecz prawa do godnej śmierci (ADMD), a przed trzema laty podpisała manifest zaadresowany do prezydenta Emmanuela Macrona, dążący do zmiany prawa dotyczącego końca życia.

