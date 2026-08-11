Lil Masti zmieniła styl! Zapomnijcie o SexMasterce. Wygląda jak prawilna mieszkanka Dubaju [ZDJĘCIA]

Lil Masti jak Maria Magdalena

Lil Masti nigdy nie przestanie szokować. Na początku roku influencerka wyprowadziła się do Dubaju i nieustannie pokazuje odbiorcom, jak bardzo zachwycona jest nowym życiem i próbuje udowodnić, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to istny raj na Ziemi. Aniela tak bardzo zaangażowała się w nowe życie, że teraz stara się dostosować do lokalnej społeczności. Kobieta pochwaliła się ostatnio swoim nowym stylem. Ex-SexMasterka założyła na siebie jedwabną abaję. Tak jakościowego i drogiego odzienia mogą jej pozazdrościć Arabki, które w porównaniu do influencerek z Europy nie prowadzą luksusowego życia i nie zakrywają się z wyboru.

Czy wy to widzicie? No i jak tu nie zakochać się w takim stylu? Ale szyk, ale elegancja. Ten materiał to widać, że to jest jakoś przepiękny.Jeszcze do tego oczywiście szpileczki. Maria Magdalena. Słuchajcie, Maria Magdalena - mówiła w materiale na YouTube zakryta od stóp po głowę Lil Masti.

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"W tym jest piekielnie gorąco"

Szybko się okazało, że jej abaja mimo jakościowego materiału nie jest do końca wygodna. Lil Masti była zaskoczona, że w takim stroju jest jej gorąco, gdy w Dubaju jest prawie 40 stopni.

O mój Boże. W tym jest piekielnie gorąco, ale mi jest gorąco. (...) Myślałam, że to trochę takie luźniejsze będzie. Jak sukienka. Dużo tego materiału. To znaczy, akurat ta abaja jest bardzo elegancka. Ona nie jest taka, wiesz, do chodzenia na co dzień - mówiła Masti.

Jak oceniacie nowy styl Lil Masti? Jedno jest pewne: influencerka nie zamierza przestać nas zaskakiwać pomysłami.