Ewa Swoboda znowu na podium! Polka z medalem na ME w Birmingham

PAP
PAP
2026-08-11 8:29

Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Polka powróciła na podium, tracąc zaledwie 0,02 sekundy do zwyciężczyni. Polski mikst 4x400 metrów zajął czwarte miejsce.

Lekkoatletka Ewa Swoboda spogląda w górę. O jej srebrnym medalu w Birmingham przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express

Ewa Swoboda zdobyła srebro

W biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal. Brytyjka Amy Hunt zwyciężyła z czasem 11,00 sekundy, wyprzedzając Swobodę o zaledwie 0,02 sekundy. Belgijka Delphine Nkansa zajęła trzecie miejsce, poprawiając swój rekord życiowy na 11,06 sekundy. Tuż za podium znalazła się Szwajcarka Geraldine di Tizio-Frey z wynikiem 11,07 sekundy.

Reakcje Ewy Swobody po zdobyciu medalu

"Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Dajcie się pocieszyć tym srebrem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy we mnie zwątpili i nie wierzyli. To dzięki wam znów tu jestem," powiedziała Swoboda. Podziękowała również swoim rodzicom i trenerce, podkreślając ich rolę w jej sukcesie. "Dziś znów mam srebro, to duża rzecz," dodała.

Myślę, że to w większości jest zasługa trenerki. Ona wie, co robi. Wszystko się spięło w tym sezonie. Ja jestem spokojna, jestem szczęśliwa. Praca została wykonana. Były jakieś przeszkody, ale zawsze są, nie może być za fajnie. Nic tylko się cieszyć i pracować dalej, żeby było jeszcze lepiej - wskazała Swoboda.

Polskie osiągnięcia w sztafecie mieszanej

Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów, w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka, zajęła czwarte miejsce. Norwegia triumfowała, ustanawiając rekord czempionatu z czasem 3.09,62. Wielka Brytania i Holandia zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Polacy ukończyli bieg z wynikiem 3.12,07.

"To dobre miejsce. Zrobiliśmy wszystko, co tylko się dało," powiedziała Bukowiecka, która na ostatniej zmianie wyprowadziła polski mikst z szóstego na czwarte miejsce. Jej słowa potwierdzili również Wrona-Kutrzepa i Zazula.

Inne polskie występy na ME

Kulomiot Konrad Bukowiecki zajął siódme miejsce, a Szymon Mazur był jedenasty. Włoch Leonardo Fabbri obronił tytuł, zdobywając złoto. Srebrny medal przypadł jego rodakowi Zane Weir, a brąz zdobył Szwed Wictor Petersson. Bukowiecki uzyskał wynik 20,38 metra.

"Jestem po prostu cienki. Na treningach pcham o wiele dalej, a nie umiem tego zrobić na zawodach. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. To już chyba jest przypadek nie dla psychologa sportowego, ale dla psychiatry," mówił rozżalony Bukowiecki.

Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem. Najlepsza w eliminacjach była Dunka Katrine Koch Jacobsen. Włodarczyk, najbardziej doświadczona zawodniczka w polskiej reprezentacji, ma na swoim koncie sześć medali mistrzostw Europy.

"To będzie nowe rozdanie. Zapominamy o tym co dzisiaj, bo nie tylko ja, ale wiele dziewczyn się męczyło. Sądzę, że na medal będzie potrzebny rzut powyżej 74 metrów," powiedziała trzykrotna mistrzyni olimpijska Włodarczyk.

Źródło PAP.

KOSMOS! LEWANDOWSKI LEGENDĄ BARCELONY!