Sebastian Fabijański szuka miłości na Tinderze! Chce kobiety spoza show-biznesu

Fabijański poszukuje kobiety swojego życia

Sebastian Fabijański zaskoczył wyzwaniem. Aktor poszukuje miłości w aplikacjach randkowych! Otwarcie przyznaje, że decyzja o poszukiwaniu partnerki w sieci nie jest przypadkowa. - Stwierdziłem, że jeśli chciałbym poznać kogoś spoza branży, to muszę w taki sposób - wyjaśnia w rozmowie z Kozaczkiem. Powodem takiego wyboru są wyzwania, jakie niesie ze sobą życie publiczne i sława. Aktor podkreśla, że nawiązywanie relacji w codziennych sytuacjach jest dla niego niezwykle trudne. - Nie ukrywam, że jest mi trudno tak na ulicy chodzić i nawiązywać relacje, ponieważ w wielu wypadkach jest to męczące przez wzgląd na to, że ludzie po prostu podchodzą, chcą zdjęcia, czuję się obserwowany – opowiada gwiazdor.

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Jest dobrej myśli!

Mimo tych trudności, Sebastian Fabijański nie traci nadziei na odnalezienie szczęścia.

Super by było, żeby moje życie kiedyś było po prostu spokojne, szczęśliwe właśnie w tym aspekcie. Pojawiają się jednak momenty zwątpienia. Może jest też tak, że ja nie jestem predystynowany do tego i może jakoś nie czeka to na mnie nigdy – zastanawia się aktor w wywiadzie dla Kozaczka.

Z Tindera na Instagrama

Sebastian Fabijański zdradza również, jak wygląda jego proces poznawania potencjalnych partnerek online. Po wstępnym dialogu na platformie, często przenosi rozmowę na Instagram.