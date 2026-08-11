Zatrzymanie w Lubinie. 24-latek usłyszał 30 zarzutów za łamanie sądowych zakazów

Kontrola drogowa i trzy aktywne zakazy

Funkcjonariusze z lubińskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej 24-letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym. Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że kierowca posiada trzy aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Decyzje te zostały wydane przez Sądy Rejonowe w Lubinie oraz w Legnicy. Mężczyzna mimo ciążących na nim wyroków zdecydował się na ponowne prowadzenie auta.

Monitoring miejski dowodem na liczne przestępstwa

Śledczy zajmujący się sprawą poddali szczegółowej analizie zabezpieczony materiał dowodowy oraz nagrania z monitoringu miejskiego. Dzięki pracy kryminalnych ustalono, że mieszkaniec Lubina nagminnie lekceważył prawo i wielokrotnie siadał za kierownicą samochodu osobowego. Zebrane dowody pozwoliły policjantom na przedstawienie mężczyźnie łącznie 30 zarzutów dotyczących prowadzenia pojazdów mimo orzeczonych zakazów. Każdy z tych czynów stanowi naruszenie prawomocnych wyroków sądowych.

Surowe konsekwencje za lekceważenie wyroków sądu

Policjanci przypominają, że niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest przestępstwem zagrożonym karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Sądowe zakazy są nakładane na osoby, które wcześniej stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze, na przykład prowadząc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Osoba, która ignoruje taki zakaz, ponownie naraża innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Mundurowi zapowiadają konsekwentne sprawdzanie, czy kierowcy objęci takimi ograniczeniami stosują się do nałożonych na nich kar.

Źródło: Policja.pl