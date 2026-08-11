To imię oznacza "osobę o kręconych włosach". W Polsce jest niezwykle rzadkie

To żeńskie imię należy do bardzo rzadkich w Polsce; w 2026 roku nosiło je zaledwie 165 kobiet.

Ma łacińskie korzenie i oznacza "kędzierzawą" lub "kręconą".

W przeciwieństwie do imion tradycyjnych jest imieniem niszowym, a jej męski odpowiednik jest znacznie częściej spotykany.

Jak pokazuje rejestr PESEL w Polsce największą popularnością, niezależnie od zmieniających się trendów, cieszą się imiona tradycyjne. Nikogo więc nie dziwi fakt, iż na czele najpopularniejszych imion w kraju znajduje się niezmiennie forma Anna. Imię to w Polsce nosi ponad milion kobiet! Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku imienia Kryspina, które spotykane jest niezwykle rzadko.

Kryspina - skąd pochodzi to imię?

Kryspina jest żeńskim odpowiednikiem imienia Kryspin. Oba imiona mają pochodzenie łacińskie i wywodzą się od słowa crispus, oznaczającego między innymi "kędzierzawy" czy "kręcony". Początkowo określenie to mogło odnosić się po prostu do wyglądu człowieka, na przykład jego charakterystycznych, falowanych włosów. Z czasem Crispus (czyli w języku polskim Kryspin) zaczął funkcjonować jako imię, a jego żeńska forma - Kryspina - pozostała znacznie mniej popularna. Imię ma również swoje miejsce w tradycji chrześcijańskiej, co wiąże się z postaciami świętych noszących imiona Kryspin i Kryspinian.

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Kryspina - znaczenie imienia

Znaczenie imienia Kryspina jest więc mocno związane z jego łacińskim źródłem. Najczęściej tłumaczy się je jako "kędzierzawa" lub "kręcona". W opisach imienniczych Kryspinie przypisuje się zwykle takie cechy jak pogoda ducha, życzliwość, otwartość na innych i odwaga. Oczywiście nie oznacza to, że samo imię determinuje osobowość. Można jednak powiedzieć, że Kryspina kojarzy się z osobą wyrazistą, która niekoniecznie chce iść utartą ścieżką.

Popularność imienia Kryspina w Polsce

Kryspina zdecydowanie należy do rzadkich imion. Według danych zestawionych na podstawie rejestru PESEL w Polsce w 2026 roku żyje 165 kobiet o imieniu Kryspina, co plasuje je na odległej 1149. pozycji w zestawieniu najpopularniejszych imion w kraju. To pokazuje, jak niszowe jest to imię. Dla porównania jego męski odpowiednik, Kryspin, występuje w Polsce znacznie częściej - według tych samych zestawień nosi go około 2086 osób.

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